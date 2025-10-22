Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии объяснили, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным - 22.10.2025
В Британии объяснили, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным
В Британии объяснили, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Британии объяснили, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале заявил, что отсутствие консенсуса по переговорам с Москвой среди членов... | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале заявил, что отсутствие консенсуса по переговорам с Москвой среди членов администрации президента США Дональда Трампа затрудняет встречу американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что Трамп осознает невыгодное положение Украины и не склонен инвестировать в проекты, которые не приносят выгоды."У них (Украинцев. — Прим. Ред.) нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А, значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта", — пояснил Меркурис. На прошлой неделе Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. CNN сообщило, что Трамп ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios указал, что переговоры были сложными, и американский лидер занял жесткую позицию. Один из источников даже отметил, что "они прошли неудачно". Кроме того, Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию за пределами Белого дома. Перед переговорами президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив ситуацию на Украине. По итогам разговора Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште. Однако, по информации администрации Трампа, в ближайшее время встреча с Путиным не планируется. Сам Трамп заявил, что окончательное решение пока не принято, так как он хотел бы избежать напрасной траты времени. Президент США пообещал уточнить свои планы через два дня.
В Британии объяснили, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным

Меркурис: Трамп не уверен во встрече с Путиным из-за разногласий среди своих советников

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале заявил, что отсутствие консенсуса по переговорам с Москвой среди членов администрации президента США Дональда Трампа затрудняет встречу американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Трамп осознает невыгодное положение Украины и не склонен инвестировать в проекты, которые не приносят выгоды.
"У них (Украинцев. — Прим. Ред.) нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А, значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта", — пояснил Меркурис.
На прошлой неделе Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. CNN сообщило, что Трамп ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios указал, что переговоры были сложными, и американский лидер занял жесткую позицию. Один из источников даже отметил, что "они прошли неудачно". Кроме того, Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию за пределами Белого дома.
Перед переговорами президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив ситуацию на Украине. По итогам разговора Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште. Однако, по информации администрации Трампа, в ближайшее время встреча с Путиным не планируется. Сам Трамп заявил, что окончательное решение пока не принято, так как он хотел бы избежать напрасной траты времени. Президент США пообещал уточнить свои планы через два дня.
Мировая экономика РОССИЯ США ВАШИНГТОН УКРАИНА Владимир Путин Владимир Зеленский CNN Дональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала