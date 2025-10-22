https://1prime.ru/20251022/ukraina-863791502.html

В Британии объяснили, почему Трамп меняет позицию по встрече с Путиным

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале заявил, что отсутствие консенсуса по переговорам с Москвой среди членов администрации президента США Дональда Трампа затрудняет встречу американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Этот постоянный спор между советниками, который ведется в Вашингтоне, похоже, пока что склоняет Трампа к партии миротворцев, у которой более реалистичные взгляды на ситуацию", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что Трамп осознает невыгодное положение Украины и не склонен инвестировать в проекты, которые не приносят выгоды."У них (Украинцев. — Прим. Ред.) нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А, значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта", — пояснил Меркурис. На прошлой неделе Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. CNN сообщило, что Трамп ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios указал, что переговоры были сложными, и американский лидер занял жесткую позицию. Один из источников даже отметил, что "они прошли неудачно". Кроме того, Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию за пределами Белого дома. Перед переговорами президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив ситуацию на Украине. По итогам разговора Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште. Однако, по информации администрации Трампа, в ближайшее время встреча с Путиным не планируется. Сам Трамп заявил, что окончательное решение пока не принято, так как он хотел бы избежать напрасной траты времени. Президент США пообещал уточнить свои планы через два дня.

