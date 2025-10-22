Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-министр энергетики Украины предсказал отключения света и газа зимой - 22.10.2025
Экс-министр энергетики Украины предсказал отключения света и газа зимой
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. По его словам, на Украине повреждены объекты энергетики и газодобычи в ряде регионов. "Поэтому перерывы в газо- и электроснабжении будут этой зимой. И, пожалуй, этот период будет самым сложным по сравнению с предыдущими", - сказал Продан в интервью украинскому изданию "Телеграф". Продан ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны, замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
украина
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа.
По его словам, на Украине повреждены объекты энергетики и газодобычи в ряде регионов.
"Поэтому перерывы в газо- и электроснабжении будут этой зимой. И, пожалуй, этот период будет самым сложным по сравнению с предыдущими", - сказал Продан в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Продан ранее заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. Со своей стороны, замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко 11 октября заявил, что начало отопительного сезона на Украине будут максимально откладывать из-за дефицита газа.
Заголовок открываемого материала