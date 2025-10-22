Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине - 22.10.2025
В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Начало отопительного сезона на Украине находится под серьезной угрозой из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, сообщил депутат Верховной рады... | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Начало отопительного сезона на Украине находится под серьезной угрозой из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.Он отметил, что значительная часть газовой системы страны выведена из эксплуатации, и правительство оказалось неподготовленным к такой ситуации."&lt;...&gt; нам выбили практически всю газовую систему. &lt;...&gt; Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом", — написал он.В ночь накануне местные СМИ сообщали о взрывах в различных областях, находящихся под контролем ВСУ, включая Запорожье, Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Одесскую, Сумскую и Киевскую области. По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в Днепродзержинске, расположенном в Днепропетровской области, была повреждена гидроэлектростанция, где находились системы ПВО и личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим объектам возникли пожары и были зафиксированы перебои с электроснабжением. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава и техники, а также по инфраструктурным объектам Украины, включая сферы энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
17:31 22.10.2025
 
В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

© РИА Новости . Алексей Вовк | Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе под Киевом
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Начало отопительного сезона на Украине находится под серьезной угрозой из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он отметил, что значительная часть газовой системы страны выведена из эксплуатации, и правительство оказалось неподготовленным к такой ситуации.
"<...> нам выбили практически всю газовую систему. <...> Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом", — написал он.
В ночь накануне местные СМИ сообщали о взрывах в различных областях, находящихся под контролем ВСУ, включая Запорожье, Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Одесскую, Сумскую и Киевскую области.
По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в Днепродзержинске, расположенном в Днепропетровской области, была повреждена гидроэлектростанция, где находились системы ПВО и личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим объектам возникли пожары и были зафиксированы перебои с электроснабжением.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава и техники, а также по инфраструктурным объектам Украины, включая сферы энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
