В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине - 22.10.2025

В Раде заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Начало отопительного сезона на Украине находится под серьезной угрозой из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, сообщил депутат Верховной рады... | 22.10.2025

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Начало отопительного сезона на Украине находится под серьезной угрозой из-за масштабных повреждений газовой инфраструктуры, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.Он отметил, что значительная часть газовой системы страны выведена из эксплуатации, и правительство оказалось неподготовленным к такой ситуации."<...> нам выбили практически всю газовую систему. <...> Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом", — написал он.В ночь накануне местные СМИ сообщали о взрывах в различных областях, находящихся под контролем ВСУ, включая Запорожье, Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую, Одесскую, Сумскую и Киевскую области. По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в Днепродзержинске, расположенном в Днепропетровской области, была повреждена гидроэлектростанция, где находились системы ПВО и личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим объектам возникли пожары и были зафиксированы перебои с электроснабжением. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава и техники, а также по инфраструктурным объектам Украины, включая сферы энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

