В США сообщили плохие новости Украине из-за происходящего в зоне СВО - 22.10.2025
В США сообщили плохие новости Украине из-за происходящего в зоне СВО
В США сообщили плохие новости Украине из-за происходящего в зоне СВО - 22.10.2025, ПРАЙМ
В США сообщили плохие новости Украине из-за происходящего в зоне СВО
Вооруженные силы России увеличили свой арсенал уникальных танков Т-80, которые доказали свое преимущество в самых тяжелых боях, пишет Military Watch Magazine. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:43+0300
2025-10-22T17:43+0300
россия
мировая экономика
украина
сво
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России увеличили свой арсенал уникальных танков Т-80, которые доказали свое преимущество в самых тяжелых боях, пишет Military Watch Magazine."Российская армия быстро наращивает количество находящихся на вооружении основных боевых танков Т-80, по достоинству оценив уникальные возможности этой машины, включая высочайшую мобильность", — говорится в материале.Издание также отмечает, что танк Т-80 способен двигаться с высокой скоростью в обоих направлениях, оснащен тихим двигателем и прекрасно функционирует при низких температурах.В начале октября Центр анализа мировой торговли оружием выпустил доклад "Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры", в котором упоминается, что Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей и экспортеров танков наряду с Китаем и США. Однако у российских танков есть важное преимущество: их эффективность подтверждена в боевых условиях в ходе СВО. В течение более чем трех лет специальной военной операции на Украине были выполнены многочисленные доработки техники, включая танки Т-62Б, Т-72Б3/М, Т-80БВМ, Т-90 ранних модификаций, равно как и находящейся в серийном производстве Т-90М.С начала СВО производство на предприятиях концерна "Уралвагонзавод" значительно возросло. Это предприятие поставляет российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", системы ТОС-1А "Солнцепек" и другую специальную технику. Ведется постоянная работа по усовершенствованию тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в конструкцию внесено более 200 изменений, направленных на усиление их мощности, защиты и маневренности.
украина
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
ПРАЙМ
ПРАЙМ
россия, мировая экономика, украина, сво
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, СВО
17:43 22.10.2025
 
В США сообщили плохие новости Украине из-за происходящего в зоне СВО

MWM: в России нарастили выпуск высокомобильных танков Т-80

Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России увеличили свой арсенал уникальных танков Т-80, которые доказали свое преимущество в самых тяжелых боях, пишет Military Watch Magazine.
"Российская армия быстро наращивает количество находящихся на вооружении основных боевых танков Т-80, по достоинству оценив уникальные возможности этой машины, включая высочайшую мобильность", — говорится в материале.
Издание также отмечает, что танк Т-80 способен двигаться с высокой скоростью в обоих направлениях, оснащен тихим двигателем и прекрасно функционирует при низких температурах.
В начале октября Центр анализа мировой торговли оружием выпустил доклад "Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры", в котором упоминается, что Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей и экспортеров танков наряду с Китаем и США. Однако у российских танков есть важное преимущество: их эффективность подтверждена в боевых условиях в ходе СВО. В течение более чем трех лет специальной военной операции на Украине были выполнены многочисленные доработки техники, включая танки Т-62Б, Т-72Б3/М, Т-80БВМ, Т-90 ранних модификаций, равно как и находящейся в серийном производстве Т-90М.
С начала СВО производство на предприятиях концерна "Уралвагонзавод" значительно возросло. Это предприятие поставляет российской армии танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", системы ТОС-1А "Солнцепек" и другую специальную технику. Ведется постоянная работа по усовершенствованию тактико-технических характеристик боевых машин. За три года в конструкцию внесено более 200 изменений, направленных на усиление их мощности, защиты и маневренности.
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСВО
 
 
