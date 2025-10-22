Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа
ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа
Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в январе-сентябре 2025 года выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 13,9 миллиарда... | 22.10.2025, ПРАЙМ
ТАШКЕНТ, 22 окт – ПРАЙМ. Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в январе-сентябре 2025 года выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 13,9 миллиарда долларов, сообщает в среду ЦБ республики. "Основным источником продажи валюты у населения — денежные переводы из-за рубежа, объём которых в этот период (январь-сентябрь 2025 года – ред.) составил 13,9 миллиарда долларов. Это на 24% больше, чем годом ранее", - говорится в материалах, размещенных на сайте ЦБ. Ранее ЦБ сообщал, что в январе-июне 2025 года денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 8,2 миллиарда долларов, при этом доля переводов из России составила 78%. По итогам 2024 года общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 30% по сравнению с 2023 годом, до 14,8 миллиарда долларов. При этом переводы из России выросли на 29%, до 11,5 миллиарда долларов, это 77% всех зарубежных денежных трансферов в страну в прошлом году. В Узбекистане денежные переводы из-за границы остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.
18:54 22.10.2025
 
ЦБ Узбекистана сообщил о росте денежных переводов из-за рубежа

ЦБ Узбекистана: денежные переводы из-за рубежа за 9 месяцев выросли на 24%, до $13,9 млрд

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
ТАШКЕНТ, 22 окт – ПРАЙМ. Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в январе-сентябре 2025 года выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 13,9 миллиарда долларов, сообщает в среду ЦБ республики.
"Основным источником продажи валюты у населения — денежные переводы из-за рубежа, объём которых в этот период (январь-сентябрь 2025 года – ред.) составил 13,9 миллиарда долларов. Это на 24% больше, чем годом ранее", - говорится в материалах, размещенных на сайте ЦБ.
Ранее ЦБ сообщал, что в январе-июне 2025 года денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 8,2 миллиарда долларов, при этом доля переводов из России составила 78%.
По итогам 2024 года общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос на 30% по сравнению с 2023 годом, до 14,8 миллиарда долларов. При этом переводы из России выросли на 29%, до 11,5 миллиарда долларов, это 77% всех зарубежных денежных трансферов в страну в прошлом году.
В Узбекистане денежные переводы из-за границы остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку бюджета и реформ
16 октября, 22:30
 
