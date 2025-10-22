https://1prime.ru/20251022/vagony-863817088.html
В России сократилось производство грузовых вагонов
экономика
бизнес
россия
росстат
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в сентябре - на 47,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. В абсолютных числах значения составили 41,5 тысячи единиц и 3,6 тысячи единиц соответственно. Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев снизился на 12,5% - до 988 единиц, в том числе в сентябре - на 28,4%, до 111 единиц. Выпуск электровозов в январе-сентябре снизился на 19,5% - до 279 единиц, в сентябре - остался на уровне аналогичного периода предыдущего года в 30 единиц. Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) сообщало, что производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 41,5 тысячи единиц. В частности, выпуск грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонно-сил сократился на 5,4% в годовом выражении и составил 14,2 тысячи единиц. Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал Росстат.
