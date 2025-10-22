Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России сократилось производство грузовых вагонов - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/vagony-863817088.html
В России сократилось производство грузовых вагонов
В России сократилось производство грузовых вагонов - 22.10.2025, ПРАЙМ
В России сократилось производство грузовых вагонов
Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T20:11+0300
2025-10-22T20:11+0300
экономика
бизнес
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860567910_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef2cbb59d5a48ff4f3efc232c923aaf4.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в сентябре - на 47,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. В абсолютных числах значения составили 41,5 тысячи единиц и 3,6 тысячи единиц соответственно. Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев снизился на 12,5% - до 988 единиц, в том числе в сентябре - на 28,4%, до 111 единиц. Выпуск электровозов в январе-сентябре снизился на 19,5% - до 279 единиц, в сентябре - остался на уровне аналогичного периода предыдущего года в 30 единиц. Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) сообщало, что производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 41,5 тысячи единиц. В частности, выпуск грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонно-сил сократился на 5,4% в годовом выражении и составил 14,2 тысячи единиц. Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал Росстат.
https://1prime.ru/20251022/avtomobili-863816110.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860567910_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a1e560ea2afd6af5977399b608a10b7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстат
20:11 22.10.2025
 
В России сократилось производство грузовых вагонов

Выпуск грузовых вагонов в РФ за 9 месяцев сократился на 24,2% и на 47,4% в сентябре

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГрузовые вагоны для перевозки жидкого чугуна
Грузовые вагоны для перевозки жидкого чугуна - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Грузовые вагоны для перевозки жидкого чугуна. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года сократилось на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в сентябре - на 47,4% в годовом выражении, сообщил Росстат.
В абсолютных числах значения составили 41,5 тысячи единиц и 3,6 тысячи единиц соответственно.
Выпуск пассажирских вагонов за девять месяцев снизился на 12,5% - до 988 единиц, в том числе в сентябре - на 28,4%, до 111 единиц.
Выпуск электровозов в январе-сентябре снизился на 19,5% - до 279 единиц, в сентябре - остался на уровне аналогичного периода предыдущего года в 30 единиц.
Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) сообщало, что производство грузовых вагонов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 41,5 тысячи единиц. В частности, выпуск грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тонно-сил сократился на 5,4% в годовом выражении и составил 14,2 тысячи единиц.
Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал Росстат.
Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ в городе Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В России снизилось производство легковых автомобилей
19:50
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала