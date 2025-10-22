https://1prime.ru/20251022/vklady-863770105.html

“Готовят сюрприз”. Какие новогодние вклады скоро могут предложить банки

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Новогодние предложения у банков пока не носят массовый характер, но велика вероятность, что ближе к праздникам их может стать больше, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, появление новогодних предложений по вкладам зависит от ряда факторов:1. Экономические условия2. Конкуренция на рынке3. Спад активности населения4. Желание стимулировать спрос“Уже есть ряд предложений по новогодним вкладам с максимальной ставкой до 21% годовых. Такие вклады предлагаются в различных банках - неважно, помечены они как “новогодние” или нет. Эти предложения позволяют размещать средства на короткие периоды (например, 91 день) с высокими процентными ставками и дополнительными бонусами”, - отметила Ермилова.При выборе подходящего новогоднего вклада обратите внимание на следующие критерии:Важно внимательно изучить условия каждого предложения, поскольку некоторые акции требуют соблюдения ряда требований (например, наличия определенной карты или участия в других продуктах банка).“В целом в этом году вполне вероятно ожидать интересные и выгодные предложения по новогодним вкладам. Регулярно проверяя условия в различных банках, можно подобрать оптимальный вариант для сохранения и приумножения имеющихся средств”, - заключила эксперт.

