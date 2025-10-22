https://1prime.ru/20251022/vklady-863770105.html
"Готовят сюрприз". Какие новогодние вклады скоро могут предложить банки
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Новогодние предложения у банков пока не носят массовый характер, но велика вероятность, что ближе к праздникам их может стать больше, рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.По ее словам, появление новогодних предложений по вкладам зависит от ряда факторов:1. Экономические условия2. Конкуренция на рынке3. Спад активности населения4. Желание стимулировать спрос"Уже есть ряд предложений по новогодним вкладам с максимальной ставкой до 21% годовых. Такие вклады предлагаются в различных банках - неважно, помечены они как "новогодние" или нет. Эти предложения позволяют размещать средства на короткие периоды (например, 91 день) с высокими процентными ставками и дополнительными бонусами", - отметила Ермилова.При выборе подходящего новогоднего вклада обратите внимание на следующие критерии:Важно внимательно изучить условия каждого предложения, поскольку некоторые акции требуют соблюдения ряда требований (например, наличия определенной карты или участия в других продуктах банка)."В целом в этом году вполне вероятно ожидать интересные и выгодные предложения по новогодним вкладам. Регулярно проверяя условия в различных банках, можно подобрать оптимальный вариант для сохранения и приумножения имеющихся средств", - заключила эксперт.
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Новогодние предложения у банков пока не носят массовый характер, но велика вероятность, что ближе к праздникам их может стать больше, рассказала агентству “Прайм” международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По ее словам, появление новогодних предложений по вкладам зависит от ряда факторов:
- Инфляция. Высокий уровень инфляции стимулирует банки предлагать более высокие ставки по вкладам, чтобы привлечь средства населения.
- Центральный банк. Изменения ключевой ставки ЦБ РФ могут повлиять на привлекательность банковских продуктов.
- Конкурентная борьба заставляет банки привлекать клиентов специальными предложениями.
3. Спад активности населения
- Низкая активность населения по размещению средств в банках может подтолкнуть последние к запуску специальных программ.
4. Желание стимулировать спрос
- Для повышения привлекательности финансовых услуг в праздничный сезон банки используют маркетинговые инструменты.
“Уже есть ряд предложений по новогодним вкладам с максимальной ставкой до 21% годовых. Такие вклады предлагаются в различных банках - неважно, помечены они как “новогодние” или нет. Эти предложения позволяют размещать средства на короткие периоды (например, 91 день) с высокими процентными ставками и дополнительными бонусами”, - отметила Ермилова.
При выборе подходящего новогоднего вклада обратите внимание на следующие критерии:
- Размер минимальной суммы.
- Возможность пополнения и частичного снятия.
- Условия досрочного расторжения договора.
- Доступность автоматической пролонгации.
- Дополнительно предлагаемые бонусы и подарки.
Важно внимательно изучить условия каждого предложения, поскольку некоторые акции требуют соблюдения ряда требований (например, наличия определенной карты или участия в других продуктах банка).
“В целом в этом году вполне вероятно ожидать интересные и выгодные предложения по новогодним вкладам. Регулярно проверяя условия в различных банках, можно подобрать оптимальный вариант для сохранения и приумножения имеющихся средств”, - заключила эксперт.