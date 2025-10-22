Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поджигатели войны боятся саммита Путина и Трампа, заявил глава РФПИ - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/vojna-863786723.html
Поджигатели войны боятся саммита Путина и Трампа, заявил глава РФПИ
Поджигатели войны боятся саммита Путина и Трампа, заявил глава РФПИ - 22.10.2025, ПРАЙМ
Поджигатели войны боятся саммита Путина и Трампа, заявил глава РФПИ
Поджигатели войны сильно боятся саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, однако диалог ради мира одержит верх,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T00:50+0300
2025-10-22T00:50+0300
экономика
россия
сша
венгрия
рф
владимир путин
дональд трамп
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863786723.jpg?1761083445
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Поджигатели войны сильно боятся саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, однако диалог ради мира одержит верх, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия-США в Венгрии, заявил, что подготовка к нему продолжается. "Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх", - написал Дмитриев в соцсети Х. Ранее Трамп, говоря о встрече с Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России. На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
сша
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, венгрия, рф, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
00:50 22.10.2025
 
Поджигатели войны боятся саммита Путина и Трампа, заявил глава РФПИ

Дмитриев: поджигатели войны сильно боятся саммита Путина и Трампа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Поджигатели войны сильно боятся саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, однако диалог ради мира одержит верх, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия-США в Венгрии, заявил, что подготовка к нему продолжается.
"Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Трамп, говоря о встрече с Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАВЕНГРИЯРФВладимир ПутинДональд ТрампКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала