Поджигатели войны боятся саммита Путина и Трампа, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Поджигатели войны сильно боятся саммита между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, однако диалог ради мира одержит верх, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия-США в Венгрии, заявил, что подготовка к нему продолжается.
"Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Трамп, говоря о встрече с Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
