Володин оценил проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Бюджет РФ решает все задачи обеспечения безопасности страны и обеспечения граждан необходимыми выплатами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который представит министр финансов России Антон Силуанов. "В ходе еще его подготовки в летнее время мы с правительством постарались сделать все для того, чтобы бюджет решал все вопросы, стоящие перед страной и защищал интересы наших граждан. Потому что социальные стандарты высокие, необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами и сделать все для того, чтобы люди ни в чем не нуждались. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов. Один из ключевых приоритетов – это обороноспособность, безопасность страны. Это также в бюджете предусмотрено, и эти задачи решены", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.Он отметил, что, несмотря на санкции, их растущее число и угрозы со стороны Евросоюза, бюджет также решает вопросы развития и противодействия вызовам."Защищает, поддерживает нашу экономику с тем, чтобы она дальше развивалась. Несмотря на и угрозы, и противодействие развитию, мы постарались всё сделать для того, чтобы в бюджете эти предложения были представлены. Мы сегодня будем их обсуждать", - добавил Володин.

