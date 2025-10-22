Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин оценил проект бюджета на 2026 год - 22.10.2025
Володин оценил проект бюджета на 2026 год
Бюджет РФ решает все задачи обеспечения безопасности страны и обеспечения граждан необходимыми выплатами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T11:46+0300
2025-10-22T11:46+0300
РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Антон Силуанов, Госдума
11:46 22.10.2025
 
Володин оценил проект бюджета на 2026 год

Володин: проект бюджета решает все задачи обеспечения безопасности страны

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Бюджет РФ решает все задачи обеспечения безопасности страны и обеспечения граждан необходимыми выплатами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который представит министр финансов России Антон Силуанов.
"В ходе еще его подготовки в летнее время мы с правительством постарались сделать все для того, чтобы бюджет решал все вопросы, стоящие перед страной и защищал интересы наших граждан. Потому что социальные стандарты высокие, необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами и сделать все для того, чтобы люди ни в чем не нуждались. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов. Один из ключевых приоритетов – это обороноспособность, безопасность страны. Это также в бюджете предусмотрено, и эти задачи решены", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что, несмотря на санкции, их растущее число и угрозы со стороны Евросоюза, бюджет также решает вопросы развития и противодействия вызовам.
"Защищает, поддерживает нашу экономику с тем, чтобы она дальше развивалась. Несмотря на и угрозы, и противодействие развитию, мы постарались всё сделать для того, чтобы в бюджете эти предложения были представлены. Мы сегодня будем их обсуждать", - добавил Володин.
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Мишустин обсудил с Володиным корректировку бюджетного пакета
РОССИЯ РФ Вячеслав Володин Антон Силуанов Госдума
 
 
