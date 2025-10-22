Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин сравнил цену на газ из США для Европы с французским духами - 22.10.2025
Володин сравнил цену на газ из США для Европы с французским духами
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Газ, который поставляют из США в европейские страны, - не Chanel, хотя его запах и оценили как французские духи, Европа, покупая его, разрушает свою экономику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Коллеги, давайте не забывать, более 30 тысяч санкций объявлено Российской Федерации. Нет ни одного в мире другого государства, чтобы ему так противодействовали в плане развития. И правильно сказал председатель бюджетного комитета (Андрей Макаров - ред.). Газ, который поставляют с Америки в Европу – это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже. Будущее покажет, что они понатворили, потому что там нет ответственного отношения к своим гражданам, о чем мы сейчас говорим", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания. Он отметил, что необходимо думать о стране и о гражданах. И именно такую политику, по словам Володина, проводит глава российского государства Владимир Путин. Госдума в среду рассматривает в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США, Вячеслав Володин, Андрей Макаров, Владимир Путин, Госдума, В мире
13:39 22.10.2025
 
Володин сравнил цену на газ из США для Европы с французским духами

Володин: Европа, покупая газ из США, разрушает свою экономику

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Трубопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Газ, который поставляют из США в европейские страны, - не Chanel, хотя его запах и оценили как французские духи, Европа, покупая его, разрушает свою экономику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Коллеги, давайте не забывать, более 30 тысяч санкций объявлено Российской Федерации. Нет ни одного в мире другого государства, чтобы ему так противодействовали в плане развития. И правильно сказал председатель бюджетного комитета (Андрей Макаров - ред.). Газ, который поставляют с Америки в Европу – это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже. Будущее покажет, что они понатворили, потому что там нет ответственного отношения к своим гражданам, о чем мы сейчас говорим", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что необходимо думать о стране и о гражданах. И именно такую политику, по словам Володина, проводит глава российского государства Владимир Путин.
Госдума в среду рассматривает в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В Словакии назвали условие отказа от российского газа
Вчера, 23:36
 
