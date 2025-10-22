https://1prime.ru/20251022/volodin-863804402.html
Володин сравнил цену на газ из США для Европы с французским духами
Володин сравнил цену на газ из США для Европы с французским духами - 22.10.2025, ПРАЙМ
Володин сравнил цену на газ из США для Европы с французским духами
Газ, который поставляют из США в европейские страны, - не Chanel, хотя его запах и оценили как французские духи, Европа, покупая его, разрушает свою экономику,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T13:39+0300
2025-10-22T13:39+0300
2025-10-22T13:39+0300
энергетика
газ
европа
сша
вячеслав володин
андрей макаров
владимир путин
госдума
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_86cd75bb9e4034f6d15492fdae662b04.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Газ, который поставляют из США в европейские страны, - не Chanel, хотя его запах и оценили как французские духи, Европа, покупая его, разрушает свою экономику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Коллеги, давайте не забывать, более 30 тысяч санкций объявлено Российской Федерации. Нет ни одного в мире другого государства, чтобы ему так противодействовали в плане развития. И правильно сказал председатель бюджетного комитета (Андрей Макаров - ред.). Газ, который поставляют с Америки в Европу – это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже. Будущее покажет, что они понатворили, потому что там нет ответственного отношения к своим гражданам, о чем мы сейчас говорим", - сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания. Он отметил, что необходимо думать о стране и о гражданах. И именно такую политику, по словам Володина, проводит глава российского государства Владимир Путин. Госдума в среду рассматривает в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863785617.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_eefce5ff99ba1d90da27b27c0f3c9f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, сша, вячеслав володин, андрей макаров, владимир путин, госдума, в мире
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США, Вячеслав Володин, Андрей Макаров, Владимир Путин, Госдума, В мире
Володин сравнил цену на газ из США для Европы с французским духами
Володин: Европа, покупая газ из США, разрушает свою экономику