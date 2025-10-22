https://1prime.ru/20251022/volodin-863814206.html

Госдума учтет предложения бизнеса по налоговым изменениям, заявил Володин

МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Госдума постарается учесть предложения бизнеса по налоговым изменениям ко второму чтению бюджетного пакета, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы со своей стороны должны постараться сделать все, чтобы ко второму чтению предложения, а они их высказали, мы постарались учесть, и уже дальше, обсуждая, приняли те изменения, о которых вы говорите", - сказал он на пленарном заседании. По словам Володина, Госдума рассчитывает на то, что Минфин проведет работу с представителями бизнеса для поиска компромиссов при подготовке налоговых изменений. "Постараться сделать все для того, чтобы наши предприниматели, наш бизнес, в целом деловое сообщество работали в комфортных условиях, выходили на решение задач, развивали экономику, делали все для того, чтобы страна становилась сильнее", - добавил он.

