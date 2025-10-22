Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте - 22.10.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте - 22.10.2025, ПРАЙМ
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте
Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T22:24+0300
2025-10-22T22:24+0300
политика
бизнес
россия
рф
вячеслав володин
владимир путин
госдума
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы отметил, что некоторые представители бизнеса в 90-е годы сформировали за границей имущественные комплексы, "яхт поднакупили", теперь все это осталось в других странах. Он подчеркнул, что они никого не слышали, в том числе президента РФ Владимира Путина, который, по словам Володина, предупреждал их еще в 2007 году. Он добавил, что от этого никто не выиграл: ни страна, ни представители бизнеса. "Вот это все должно наконец-то всех подвигнуть к тому, что надо беречь страну, а капитал, он может быть больше, может быть меньше, но особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что задача правительства РФ и Госдумы заключается в том, чтобы сформировать все возможности и создать правовое поле для эффективного развития.
бизнес, россия, рф, вячеслав володин, владимир путин, госдума
Политика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
22:24 22.10.2025
 
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте

Володин: представители бизнеса должны сделать все для людей и победы на фронте

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что некоторые представители бизнеса в 90-е годы сформировали за границей имущественные комплексы, "яхт поднакупили", теперь все это осталось в других странах. Он подчеркнул, что они никого не слышали, в том числе президента РФ Владимира Путина, который, по словам Володина, предупреждал их еще в 2007 году. Он добавил, что от этого никто не выиграл: ни страна, ни представители бизнеса.
"Вот это все должно наконец-то всех подвигнуть к тому, что надо беречь страну, а капитал, он может быть больше, может быть меньше, но особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что задача правительства РФ и Госдумы заключается в том, чтобы сформировать все возможности и создать правовое поле для эффективного развития.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Госдума учтет предложения бизнеса по налоговым изменениям, заявил Володин
Политика Бизнес РОССИЯ РФ Вячеслав Володин Владимир Путин Госдума
 
 
