https://1prime.ru/20251022/volodin-863823791.html
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте - 22.10.2025, ПРАЙМ
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте
Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T22:24+0300
2025-10-22T22:24+0300
2025-10-22T22:24+0300
политика
бизнес
россия
рф
вячеслав володин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_2d2af164d7c894c22578ec9205cc42c4.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Председатель Госдумы отметил, что некоторые представители бизнеса в 90-е годы сформировали за границей имущественные комплексы, "яхт поднакупили", теперь все это осталось в других странах. Он подчеркнул, что они никого не слышали, в том числе президента РФ Владимира Путина, который, по словам Володина, предупреждал их еще в 2007 году. Он добавил, что от этого никто не выиграл: ни страна, ни представители бизнеса. "Вот это все должно наконец-то всех подвигнуть к тому, что надо беречь страну, а капитал, он может быть больше, может быть меньше, но особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы. Он отметил, что задача правительства РФ и Госдумы заключается в том, чтобы сформировать все возможности и создать правовое поле для эффективного развития.
https://1prime.ru/20251022/volodin-863814206.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861920051_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_9b9e4d474ff40c96be7ef42e85c266ae.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, вячеслав володин, владимир путин, госдума
Политика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
Володин призвал бизнес сделать все для людей и победы на фронте
Володин: представители бизнеса должны сделать все для людей и победы на фронте
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Представители бизнеса должны постараться сделать все для людей и победы на фронте, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы
отметил, что некоторые представители бизнеса в 90-е годы сформировали за границей имущественные комплексы, "яхт поднакупили", теперь все это осталось в других странах. Он подчеркнул, что они никого не слышали, в том числе президента РФ Владимира Путина
, который, по словам Володина
, предупреждал их еще в 2007 году. Он добавил, что от этого никто не выиграл: ни страна, ни представители бизнеса.
"Вот это все должно наконец-то всех подвигнуть к тому, что надо беречь страну, а капитал, он может быть больше, может быть меньше, но особенно в тяжелое время надо постараться сделать все для людей, для победы на фронте", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что задача правительства РФ и Госдумы заключается в том, чтобы сформировать все возможности и создать правовое поле для эффективного развития.
Госдума учтет предложения бизнеса по налоговым изменениям, заявил Володин