https://1prime.ru/20251022/vs-863789067.html

С рэпера Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России

С рэпера Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России - 22.10.2025, ПРАЙМ

С рэпера Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России

Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T04:18+0300

2025-10-22T04:18+0300

2025-10-22T04:20+0300

бизнес

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863789067.jpg?1761096009

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами. В конце сентября РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы сообщало, что приставы начали взыскивать с музыканта штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, возбудив на него исполнительное производство. Сейчас же в отношении музыканта не значится исполнительных производств. А, как следует из судебных материалов, 14 октября было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Кроме того, в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости, что штраф погашен. Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф