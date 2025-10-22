Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами. В конце сентября РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы сообщало, что приставы начали взыскивать с музыканта штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, возбудив на него исполнительное производство. Сейчас же в отношении музыканта не значится исполнительных производств. А, как следует из судебных материалов, 14 октября было вынесено постановление об окончании исполнительного производства. Кроме того, в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости, что штраф погашен. Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
04:18 22.10.2025 (обновлено: 04:20 22.10.2025)
 
С рэпера Noize MC* взыскали штраф за дискредитацию ВС России

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Штраф за дискредитацию Вооруженных сил России взыскали с рэпера Ивана Алексеева* (более известного как Noize MC*, признан в РФ иноагентом), выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.
В конце сентября РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и судебные документы сообщало, что приставы начали взыскивать с музыканта штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, возбудив на него исполнительное производство.
Сейчас же в отношении музыканта не значится исполнительных производств. А, как следует из судебных материалов, 14 октября было вынесено постановление об окончании исполнительного производства.
Кроме того, в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости, что штраф погашен.
Минюст включил рэпера Noize MC* в реестр иностранных агентов осенью 2022 года. После этого суд несколько раз штрафовал его за несоблюдение закона о деятельности иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
