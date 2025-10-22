https://1prime.ru/20251022/vyvod-863788575.html

Coca-Cola: вывод напитка из тростникового сахара в США будет постепенным

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Вывод на американский рынок напитка из произведенного в США тростникового сахара будет постепенным из-за ограниченного количества данного продукта в стране, сообщил президент и финансовый директор крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Джон Мерфи. Компания в июле сообщала, что этой осенью начнет продавать в США напиток из произведенного в Штатах тростникового сахара. "Вывод (напитка - ред.) на рынок будет постепенным. В США доступно лишь определенное количество тростникового сахара", - заявил Мерфи в интервью агентству Блумберг. Кроме того, по его словам, для более широкого распространения этого товара на рынке необходимо расширить возможности производства напитка в стеклянных бутылках. В США сахарный тростник выращивают в трех "республиканских" штатах: Флориде, Луизиане и Техасе. При этом последние несколько лет производство сахара из него стагнирует - ежегодный выпуск колеблется около 4 миллионов тонн. А в текущем сельскохозяйственном году прогнозируется незначительный рост производства тростникового сахара - на 0,6% - после падения на 2,7% годом ранее. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников.

