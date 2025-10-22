https://1prime.ru/20251022/vzryv-863837525.html
На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
