https://1prime.ru/20251022/vzryv-863837525.html

На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв

На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв - 23.10.2025, ПРАЙМ

На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв

Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T22:35+0300

2025-10-22T22:35+0300

2025-10-23T10:22+0300

общество

челябинская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863837002_0:216:1073:820_1920x0_80_0_0_6b2edfa43455faacd97627dcb4e10c55.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет", - написал Текслер в своем Telegram-канале.

челябинская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , челябинская область