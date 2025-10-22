Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв - 23.10.2025, ПРАЙМ
На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв
На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв - 23.10.2025, ПРАЙМ
На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв
Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской... | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. "Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
2025
22:35 22.10.2025 (обновлено: 10:22 23.10.2025)
 
На одном из предприятий челябинского Копейска прогремел взрыв

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Взрыв произошел на одном из предприятий челябинского города Копейска, есть жертвы, угрозы жителям и гражданским объектам нет, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям и гражданским объектам нет", - написал Текслер в своем Telegram-канале.
 
