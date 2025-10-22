https://1prime.ru/20251022/yuan-863807907.html

Курс юаня второй день подряд растет к рублю

Курс юаня второй день подряд растет к рублю

Курс китайской валюты к рублю второй день подряд растет в условиях волатильности, пытаясь пробить уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю второй день подряд растет в условиях волатильности, пытаясь пробить уровень 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.15 мск растёт на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,45 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,38-11,53 рубля. Курс юаня на Московской бирже в среду растет вторую сессию подряд. Китайская валюта, протестировала сопротивление в районе отметки 11,5 рубля, однако пока откатилась вниз. Юаневая ставка денежного рынка составляет плюс 0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (плюс 0,23% на предыдущих торгах). А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,75 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,140, а на форексе - 7,126, то есть доллар в России торгуется с "премией" в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,57 рубля. "Рубль демонстрирует тенденцию к ослаблению, находясь под давлением комплекса разнонаправленных факторов. Он может получать поддержку благодаря возрастающему спросу экспортеров на рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, намеченного на 28 октября", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Однако сохраняющаяся неопределенность относительно решений, которые будут приняты ЦБ РФ на предстоящем опорном заседании в пятницу, вносит дополнительную волатильность в динамику валютного рынка", - добавляет она. Текущие значения курса рубля по-прежнему заметно отклоняются в сторону крепкости от оценок, получаемых в разных моделях, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Между тем, мы по-прежнему ожидаем ослабления рубля к концу 2025 года, и доллар поднимется до 90 рублей. Ослаблению рубля должно способствовать восстановление роста экономической активности и спроса на импорт, ожидание уменьшения продажи валюты Банком России в 2026 году, активизация оттока капитала, снижение ключевой ставки, в базовом сценарии - со второго квартала 2026 года", - добавляет она. Фискальные ужесточения и вероятность того, что ЦБ сделает "монетарную паузу", - довольно важные факторы, поддерживающие курс рубль, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Однако тенденция к ослаблению курса сохраняется вместе с возможным снижением экспорта. Стоимость нефти марки Brent находится на полугодовых минимумах, что скажется на курсе рубля примерно к концу года", - заключает он.

