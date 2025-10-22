https://1prime.ru/20251022/zakonotvorchestvo-863820880.html

Госдума приняла в I чтении проект об ужесточении налогообложения букмекеров

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в том числе ужесточающий с 1 января 2026 года налогообложение организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Документ внесен правительством России в рамках бюджетного пакета. Для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах законопроект с 2026 года вводит налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок. Также они будут обязаны уплачивать налог на прибыль организаций по общей ставке 25%. Это позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний, а также обеспечит прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу, пояснял в сентябре Минфин России. Исходя из финансово-экономического обоснования к законопроекту, реализация данных изменений позволит в 2026-2028 годах привлечь в федеральный бюджет дополнительно в целом 298,672 миллиарда рублей. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, который устанавливают регионы в пределах ставок, предусмотренных Налоговым кодексом. Ставка налога за один пункт приема ставок букмекерской конторы или тотализатора может составлять от 10 тысяч до 14 тысяч рублей, за один процессинговый центр - от 50 тысяч до 250 тысяч, за один процессинговый центр интерактивных ставок: тотализатора – от 2,5 миллиона до 3 миллионов, букмекерской конторы - от 9,5 миллиона до 10 миллионов рублей. Букмекеры также обязаны отчислять на развитие спорта 2% от общего объема принятых ставок. При этом принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы полученного игроком дохода.

