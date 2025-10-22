В России выросла задолженность по зарплате

https://1prime.ru/20251022/zarplata-863816915.html
экономика
россия
краснодарский край
нижегородская область
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец сентября составила 1,95 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 18,6%, сообщил в среду Росстат. "На конец сентября 2025 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,95 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 306,4 миллиона рублей или 18,6%, с соответствующим периодом предыдущего года – на 1,461 миллиарда рублей или в 4 раза", - говорится в сообщении. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1,468 миллиарда рублей (75,3%), в 2024 году – 397,9 миллиона рублей (20,4%), в 2023 году и ранее – 84,6 миллиона рублей (4,3%). Росстат с 1 января 2025 года размещает сведения о просроченной задолженности предприятий на конец отчетного месяца и по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства). Ранее данные публиковались на 1-е число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий. Из документа следует, что на конец сентября наибольшая задолженность по зарплате была в Краснодарском крае - 547,4 миллиона рублей, Тверской области - 242,8 миллиона рублей и Нижегородской области - 203,8 миллиона.
https://1prime.ru/20251014/advokat-863465746.html
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец сентября составила 1,95 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 18,6%, сообщил в среду Росстат.
"На конец сентября 2025 года суммарная задолженность по заработной плате составила 1,95 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 306,4 миллиона рублей или 18,6%, с соответствующим периодом предыдущего года – на 1,461 миллиарда рублей или в 4 раза", - говорится в сообщении.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1,468 миллиарда рублей (75,3%), в 2024 году – 397,9 миллиона рублей (20,4%), в 2023 году и ранее – 84,6 миллиона рублей (4,3%).
Росстат
с 1 января 2025 года размещает сведения о просроченной задолженности предприятий на конец отчетного месяца и по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства). Ранее данные публиковались на 1-е число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.
Из документа следует, что на конец сентября наибольшая задолженность по зарплате была в Краснодарском крае
- 547,4 миллиона рублей, Тверской области - 242,8 миллиона рублей и Нижегородской области
- 203,8 миллиона.
