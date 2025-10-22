Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.10.2025
Названы самые большие зарплаты для студентов в 2025 году
Самые большие средние зарплаты для студентов за первые девять месяцев этого года предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тысяч рублей) и...
03:30 22.10.2025
 
Названы самые большие зарплаты для студентов в 2025 году

«Работа.ру»: самые большие зарплаты для студентов предлагали в транспорте и логистике

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Самые большие средние зарплаты для студентов за первые девять месяцев этого года предлагали в сфере транспорта и логистики (более 116 тысяч рублей) и строительства (более 105 тысяч рублей), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Средние зарплатные предложения для студентов в первом-третьем кварталах 2025 года показывают наибольшие суммы в отраслях транспорта и логистики (116 701 рублей) и строительства с недвижимостью (105 390 рублей)", - говорится в данных.
Отмечается, что третье место по уровню предлагаемых зарплат занимают стажировки (98 459 рублей) и работа без опыта (96 392 рублей). Затем идут производство и агропром (93 974 рублей), а также офисные службы с бизнес-услугами (92 389 рублей).
"Сфера услуг предлагает 81 704 рублей, красота и здоровье — 64 918 рублей. Маркетинг, реклама и СМИ — 63 910 рублей, торговля — 63 700 рублей, культура, образование и госслужба — 61 596 рублей", - уточняется в данных.
При этом в сфере IT, интернета и телекома среднее предложение составляет 56 257 рублей, а наименьшую зарплату предлагают в финансовой сфере и страховании — 52 394 рублей.
 
