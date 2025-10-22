https://1prime.ru/20251022/zelenskiy-863811014.html
На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине
На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине - 22.10.2025, ПРАЙМ
На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине
Владимир Зеленский должен изменить свой подход в переговорах после воздушных ударов России по украинской территории, заявил член финской... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:03+0300
2025-10-22T17:03+0300
2025-10-22T17:03+0300
общество
мировая экономика
украина
запад
владимир зеленский
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен изменить свой подход в переговорах после воздушных ударов России по украинской территории, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X."За каждую украинскую атаку Россия отвечает ударами крупнее. <…> Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта", — написал он.Министерство обороны в среду заявило, что российские вооруженные силы в ответ на нападения на мирные объекты совершили масштабные удары по энергетической инфраструктуре, питающей заводы оборонного комплекса Украины.Зеленский сообщил о том, что в результате авиаударов России были повреждены инфраструктурные объекты в разных регионах Украины, включая Киевскую, Одесскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Винницкую, Запорожскую, Черкасскую и Сумскую области.В ответ на нападения на мирные объекты российские силы регулярно наносят удары по местам дислокации военной техники, личного состава и наемников Украины, а также по энергетическим, оборонным и управленческим объектам страны.
https://1prime.ru/20251022/estoniya-863805979.html
https://1prime.ru/20251022/sikorskiy-863804021.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, запад, владимир зеленский, минобороны рф
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине
Мема: Зеленский должен сменить тон в переговорном процессе после ударов России
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский должен изменить свой подход в переговорах после воздушных ударов России по украинской территории, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X
.
"За каждую украинскую атаку Россия отвечает ударами крупнее. <…> Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта", — написал он.
Глава МИД Эстонии сделал наглое заявление в адрес России Министерство обороны
в среду заявило, что российские вооруженные силы в ответ на нападения на мирные объекты совершили масштабные удары по энергетической инфраструктуре, питающей заводы оборонного комплекса Украины
.
Зеленский сообщил о том, что в результате авиаударов России были повреждены инфраструктурные объекты в разных регионах Украины, включая Киевскую, Одесскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Винницкую, Запорожскую, Черкасскую и Сумскую области.
В ответ на нападения на мирные объекты российские силы регулярно наносят удары по местам дислокации военной техники, личного состава и наемников Украины, а также по энергетическим, оборонным и управленческим объектам страны.
Сийярто поставил на место Сикорского из-за угроз в адрес Путина