На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине
На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине
общество
мировая экономика
украина
запад
владимир зеленский
минобороны рф
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен изменить свой подход в переговорах после воздушных ударов России по украинской территории, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.&quot;За каждую украинскую атаку Россия отвечает ударами крупнее. &lt;…&gt; Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта&quot;, — написал он.Министерство обороны в среду заявило, что российские вооруженные силы в ответ на нападения на мирные объекты совершили масштабные удары по энергетической инфраструктуре, питающей заводы оборонного комплекса Украины.Зеленский сообщил о том, что в результате авиаударов России были повреждены инфраструктурные объекты в разных регионах Украины, включая Киевскую, Одесскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Винницкую, Запорожскую, Черкасскую и Сумскую области.В ответ на нападения на мирные объекты российские силы регулярно наносят удары по местам дислокации военной техники, личного состава и наемников Украины, а также по энергетическим, оборонным и управленческим объектам страны.
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
17:03 22.10.2025
 
На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине

Мема: Зеленский должен сменить тон в переговорном процессе после ударов России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен изменить свой подход в переговорах после воздушных ударов России по украинской территории, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.

"За каждую украинскую атаку Россия отвечает ударами крупнее. <…> Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта", — написал он.

Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Глава МИД Эстонии сделал наглое заявление в адрес России
14:27
Министерство обороны в среду заявило, что российские вооруженные силы в ответ на нападения на мирные объекты совершили масштабные удары по энергетической инфраструктуре, питающей заводы оборонного комплекса Украины.
Зеленский сообщил о том, что в результате авиаударов России были повреждены инфраструктурные объекты в разных регионах Украины, включая Киевскую, Одесскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Винницкую, Запорожскую, Черкасскую и Сумскую области.
В ответ на нападения на мирные объекты российские силы регулярно наносят удары по местам дислокации военной техники, личного состава и наемников Украины, а также по энергетическим, оборонным и управленческим объектам страны.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Сийярто поставил на место Сикорского из-за угроз в адрес Путина
13:29
 
Заголовок открываемого материала