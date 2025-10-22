https://1prime.ru/20251022/zelenskiy-863811014.html

На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине

На Западе обратились к Зеленскому после ночных авиаударов по Украине

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен изменить свой подход в переговорах после воздушных ударов России по украинской территории, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X."За каждую украинскую атаку Россия отвечает ударами крупнее. <…> Я призываю Зеленского регулировать свой тон, если он действительно заинтересован в завершении этого конфликта", — написал он.Министерство обороны в среду заявило, что российские вооруженные силы в ответ на нападения на мирные объекты совершили масштабные удары по энергетической инфраструктуре, питающей заводы оборонного комплекса Украины.Зеленский сообщил о том, что в результате авиаударов России были повреждены инфраструктурные объекты в разных регионах Украины, включая Киевскую, Одесскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Винницкую, Запорожскую, Черкасскую и Сумскую области.В ответ на нападения на мирные объекты российские силы регулярно наносят удары по местам дислокации военной техники, личного состава и наемников Украины, а также по энергетическим, оборонным и управленческим объектам страны.

