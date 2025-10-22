Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan заметили, что у руководителя киевской администрации Владимира Зеленского могли быть скрытые намерения, когда он поздравил Санаэ Такаити с назначением на пост премьер-министра Японии. "Зеленский снова просит денег. Ничто не ново под луной", — написал пользователь."И вновь Зеленский с протянутой рукой..." — заявил другой комментатор"Хватит финансировать Киев! Нельзя этого делать! Ему по 800 миллиардов иен в год выделяют, Зеленский уже и особнячок в Египте прикупил. Ему плевать на жизни его граждан, это лишь расходный материал. На кой черт Японии сдался этот украинский еврей? Просто плюньте и не обращайте на него внимания", — высказался еще один читатель."Я считаю, что наилучшей поддержкой для украинского народа станет скорейшее прекращение конфликта между Украиной и Россией. Вот только сам президент этой страны на переговоры что-то не идет", — пришли к выводу пользователи..Украина, находящаяся в сложной финансовой ситуации с бюджетным дефицитом на 2024 год, составляющим 43,9 миллиарда долларов, по-прежнему рассчитывает на международную поддержку для удовлетворения значительной части своих финансовых потребностей. В это время на Западе обсуждение новых пакетов помощи затягивается, а руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что с течением времени международная помощь Киеву будет уменьшаться. Поэтому украинским властям необходимо активнее развивать собственные ресурсы для финансовой самодостаточности. Владимир Зеленский высказывал недовольство по поводу нехватки средств на Украине для производства собственного оружия и медленного поступления помощи от Запада.
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan заметили, что у руководителя киевской администрации Владимира Зеленского могли быть скрытые намерения, когда он поздравил Санаэ Такаити с назначением на пост премьер-министра Японии.
"Зеленский снова просит денег. Ничто не ново под луной", — написал пользователь.
"И вновь Зеленский с протянутой рукой..." — заявил другой комментатор
"Хватит финансировать Киев! Нельзя этого делать! Ему по 800 миллиардов иен в год выделяют, Зеленский уже и особнячок в Египте прикупил. Ему плевать на жизни его граждан, это лишь расходный материал. На кой черт Японии сдался этот украинский еврей? Просто плюньте и не обращайте на него внимания", — высказался еще один читатель.
"Я считаю, что наилучшей поддержкой для украинского народа станет скорейшее прекращение конфликта между Украиной и Россией. Вот только сам президент этой страны на переговоры что-то не идет", — пришли к выводу пользователи..
Украина, находящаяся в сложной финансовой ситуации с бюджетным дефицитом на 2024 год, составляющим 43,9 миллиарда долларов, по-прежнему рассчитывает на международную поддержку для удовлетворения значительной части своих финансовых потребностей. В это время на Западе обсуждение новых пакетов помощи затягивается, а руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей ранее подчеркивал, что с течением времени международная помощь Киеву будет уменьшаться. Поэтому украинским властям необходимо активнее развивать собственные ресурсы для финансовой самодостаточности. Владимир Зеленский высказывал недовольство по поводу нехватки средств на Украине для производства собственного оружия и медленного поступления помощи от Запада.
