Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бурятии будут платить по пять тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/zhiteli-863790215.html
В Бурятии будут платить по пять тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении
В Бурятии будут платить по пять тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Бурятии будут платить по пять тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении
Власти Бурятии приняли нормативно-правовой акт, по которому жители республики будут получать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T05:22+0300
2025-10-22T05:27+0300
общество
бурятия
алексей цыденов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863790215.jpg?1761100078
УЛАН-УДЭ, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Бурятии приняли нормативно-правовой акт, по которому жители республики будут получать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения, сообщил минтранс региона. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что властями готовится нормативно-правовой акт, по которому за сообщение в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем будет предусматриваться денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. "Теперь жители Бурятии имеют право на материальное поощрение за сведения о водителях, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий нормативно-правовой акт вступил в силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в первую очередь, о факте нарушения необходимо сообщить сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в минтранс Бурятии и написать заявление, которое будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. "Если в полиции подтвердится достоверность сведений, то вознаграждение выплачивается. На это выделяется еще 10 рабочих дней", - отметили в министерстве.
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бурятия, алексей цыденов
Общество , Бурятия, Алексей Цыденов
05:22 22.10.2025 (обновлено: 05:27 22.10.2025)
 
В Бурятии будут платить по пять тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении

Жители Бурятии получат по 5 тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении

Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Бурятии приняли нормативно-правовой акт, по которому жители республики будут получать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения, сообщил минтранс региона.
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что властями готовится нормативно-правовой акт, по которому за сообщение в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем будет предусматриваться денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.
"Теперь жители Бурятии имеют право на материальное поощрение за сведения о водителях, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий нормативно-правовой акт вступил в силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в первую очередь, о факте нарушения необходимо сообщить сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в минтранс Бурятии и написать заявление, которое будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней.
"Если в полиции подтвердится достоверность сведений, то вознаграждение выплачивается. На это выделяется еще 10 рабочих дней", - отметили в министерстве.
 
ОбществоБурятияАлексей Цыденов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала