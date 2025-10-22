В Бурятии будут платить по пять тысяч рублей за сообщения о пьяном вождении

https://1prime.ru/20251022/zhiteli-863790215.html
УЛАН-УДЭ, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Бурятии приняли нормативно-правовой акт, по которому жители республики будут получать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения, сообщил минтранс региона. Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что властями готовится нормативно-правовой акт, по которому за сообщение в полицию о факте управления автомобилем пьяным водителем будет предусматриваться денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. "Теперь жители Бурятии имеют право на материальное поощрение за сведения о водителях, управляющих автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий нормативно-правовой акт вступил в силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в первую очередь, о факте нарушения необходимо сообщить сотрудникам полиции. Затем в течение 90 календарных дней с паспортом обратиться в минтранс Бурятии и написать заявление, которое будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. "Если в полиции подтвердится достоверность сведений, то вознаграждение выплачивается. На это выделяется еще 10 рабочих дней", - отметили в министерстве.
