Золото дорожает на шесть процентов
2025-10-22T10:24+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет после ее снижения днем ранее примерно на 6%, следует из данных торговых площадок и комментария аналитика. По состоянию на 9.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 44,56 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,08%, - до 4 153,64 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника цена драгоценного металла опустилась на 5,8%. Декабрьский фьючерс на серебро на 9.25 мск дорожал на 1,66% - до 48,5 доллара за унцию. "Нарастающая торговая напряженность между США и Китаем стала снежинкой, которая образовала лавину и откат в торговле золотом", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик City Index Мэтт Симпсон (Matt Simpson). "Это всего лишь техническая перестановка на рынке, который явно нуждался в откате после продолжительного роста цены выше 4000 долларов за тройскую унцию", - добавил аналитик.
