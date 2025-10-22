Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото возобновили снижение
Цены на золото возобновили снижение
2025-10-22T18:26+0300
2025-10-22T18:26+0300
18:26 22.10.2025
 
Цены на золото возобновили снижение

Золото снова дешевеет, более чем на 1%, после падения цен накануне почти на 6%

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота после попыток роста в первой половине среды снова заметно снижается, продолжая нисходящую тенденцию после падения котировок накануне почти на 6%, за счёт фиксации прибыли перед выходом важной американской макростатистики, следует из данных торговых площадок и комментариев аналитиков.
По состоянию на 17.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 66,36 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,61%, - до 4 042,74 доллара за тройскую унцию.
По итогам торгов вторника цена драгоценного металла упала на 5,8%.
Декабрьский фьючерс на серебро дорожает в то же время на символические 0,06% - до 47,735 доллара за унцию.
"Учитывая стремительный рост цен за последние недели, нас не удивляет, что инвесторы начали фиксировать прибыль перед публикацией отчета об инфляции (в США - ред.) в пятницу", - цитирует агентство Рейтер заявление High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger).
"Мы сохраняем позитивный прогноз относительно золота и серебра до 2026 года. После необходимой коррекции и консолидации трейдеры, вероятно, сделают паузу, прежде чем сделать вывод, что факторы, ставшие причиной исторического роста в этом году, никуда не исчезли", - добавил эксперт Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого также приводит Рейтер.
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Цены на платину бьют рекорды: инвесторы устали от золота
20 октября, 12:49
 
