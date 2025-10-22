https://1prime.ru/20251022/zoloto-863813120.html

Цены на золото возобновили снижение

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота после попыток роста в первой половине среды снова заметно снижается, продолжая нисходящую тенденцию после падения котировок накануне почти на 6%, за счёт фиксации прибыли перед выходом важной американской макростатистики, следует из данных торговых площадок и комментариев аналитиков. По состоянию на 17.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 66,36 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,61%, - до 4 042,74 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника цена драгоценного металла упала на 5,8%. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает в то же время на символические 0,06% - до 47,735 доллара за унцию. "Учитывая стремительный рост цен за последние недели, нас не удивляет, что инвесторы начали фиксировать прибыль перед публикацией отчета об инфляции (в США - ред.) в пятницу", - цитирует агентство Рейтер заявление High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger). "Мы сохраняем позитивный прогноз относительно золота и серебра до 2026 года. После необходимой коррекции и консолидации трейдеры, вероятно, сделают паузу, прежде чем сделать вывод, что факторы, ставшие причиной исторического роста в этом году, никуда не исчезли", - добавил эксперт Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого также приводит Рейтер.

