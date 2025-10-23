https://1prime.ru/20251023/advokat-863826401.html

Адвокат объяснил, почему нельзя дважды штрафовать за превышение скорости

Адвокат объяснил, почему нельзя дважды штрафовать за превышение скорости - 23.10.2025, ПРАЙМ

Адвокат объяснил, почему нельзя дважды штрафовать за превышение скорости

Водителей не могут штрафовать дважды за превышение скорости на одном и том же участке, заявил РИА Новости глава московской коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T01:32+0300

2025-10-23T01:32+0300

2025-10-23T01:32+0300

бизнес

общество

россия

рф

воронеж

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863826401.jpg?1761172350

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Водителей не могут штрафовать дважды за превышение скорости на одном и том же участке, заявил РИА Новости глава московской коллегии адвокатов "Жорин и партнеры" Сергей Жорин. "Два штрафа нельзя назначать (водителю - ред.) если камеры стоят на одном участке, например, через 100 метров и фиксируют одно и то же действие и место - тогда это считается как одно нарушение. В таких случаях суды обычно отменяют второй штраф. Если водитель превысил скорость и продолжает ехать с нарушением, то каждая камера фиксирует отдельный факт правонарушения - то есть формально, это не одно, а два самостоятельных события", - объяснил адвокат. Ранее Верховный суд РФ признал законным назначение за превышение скорости двух штрафов подряд. Речь идет о жалобе транспортного предприятия из Воронежа, чей водитель двигался по мосту со скоростью 85 километров в час вместо положенных 60. Его нарушение зафиксировала сначала одна камера, а через 22 секунды – вторая. "Если водитель превысил скорость и спустя (условно) километр не снизил ее, то юридически это уже новое правонарушение, потому что он мог прекратить нарушение, но не сделал этого. В таком случае закон не запрещает наказывать дважды поскольку нарушения были раздельными по времени и месту", - уточнил адвокат. Он добавил, что это можно сравнить с парковкой водителя на месте для инвалидов без соответствующего удостоверения (разрешения): если он припаркуется дважды, это будет считаться как два самостоятельных правонарушения, даже если разница между парковками составила пять минут.

рф

воронеж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, воронеж, верховный суд