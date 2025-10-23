https://1prime.ru/20251023/aes-863831067.html
Запорожская АЭС находится без внешнего электроснабжения месяц
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Запорожская АЭС находится без штатного внешнего электроснабжения ровно месяц, станция обеспечена электроэнергией от резервных дизель-генераторов, сказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Двадцать третьего октября исполнился месяц, как Запорожская атомная электростанция находится на резервном электроснабжении из-за повреждения и отключения высоковольтной линии "Днепровская" и ранее отключения резервной линии "Ферросплавная – 1". Процесс полностью контролируется персоналом, запасы топлива для резервных дизельных станций достаточные. Безопасность, в том числе радиационная, обеспечена", - сказал Яшина.
С 18 октября ведутся ремонтные работы по восстановлению штатного внешнего электроснабжения ЗАЭС, сообщили ранее на станции.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
