Airbus сдала в эксплуатацию новую линию сборки самолетов A320 в Китае

ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Французская авиастроительная корпорация Airbus сдала в эксплуатацию новую линию окончательной сборки самолетов семейства A320 в городе Тяньцзинь на севере Китая, передает в четверг агентство Синьхуа. "Новый производственный объект позволит удвоить мощности Airbus по окончательной сборке самолетов семейства A320 в Китае", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, на долю производственного комплекса в Тяньцзине теперь приходится около 20% общих мировых производственных мощностей компании Airbus. На новой линии будут осуществляться сборка крупных компонентов самолетов A320, включая фюзеляжные секции и крылья, покраска, испытания и передача лайнеров заказчикам в КНР и за ее пределами. Это уже вторая линия такого рода в Китае и во всей Азии. Синьхуа уточняет, что общая площадь нового объекта составляет около 300 тысяч квадратных метров, а площадь застройки достигает около 130 тысяч квадратных метров, на территории располагается 13 зданий. Площадь цеха окончательной сборки (основного здания), составляет 42 тысячи квадратных метров. На этой неделе в Пекине состоялась встреча генерального директора Airbus Гийом Фори с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. "Airbus полностью уверен в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации. Введение в эксплуатацию второй линии окончательной сборки самолетов A320 в Тяньцзине создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества Airbus с Китаем", - отмечал Фори. Первая линия сборки самолетов Airbus в Тяньцзине была сдана в эксплуатацию в 2008 году, и, согласно данным агентства Синьхуа, за период с 2008 года по октябрь 2024 года компания Airbus Tianjin поставила более 750 самолетов семейства A320, 16 самолетов A330 и 24 самолета A350.

