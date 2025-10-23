Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Airbus сдала в эксплуатацию новую линию сборки самолетов A320 в Китае - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/airbus-863830505.html
Airbus сдала в эксплуатацию новую линию сборки самолетов A320 в Китае
Airbus сдала в эксплуатацию новую линию сборки самолетов A320 в Китае - 23.10.2025, ПРАЙМ
Airbus сдала в эксплуатацию новую линию сборки самолетов A320 в Китае
Французская авиастроительная корпорация Airbus сдала в эксплуатацию новую линию окончательной сборки самолетов семейства A320 в городе Тяньцзинь на севере... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T06:07+0300
2025-10-23T06:20+0300
бизнес
мировая экономика
промышленность
китай
кнр
азия
airbus
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863830505.jpg?1761189654
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Французская авиастроительная корпорация Airbus сдала в эксплуатацию новую линию окончательной сборки самолетов семейства A320 в городе Тяньцзинь на севере Китая, передает в четверг агентство Синьхуа. "Новый производственный объект позволит удвоить мощности Airbus по окончательной сборке самолетов семейства A320 в Китае", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, на долю производственного комплекса в Тяньцзине теперь приходится около 20% общих мировых производственных мощностей компании Airbus. На новой линии будут осуществляться сборка крупных компонентов самолетов A320, включая фюзеляжные секции и крылья, покраска, испытания и передача лайнеров заказчикам в КНР и за ее пределами. Это уже вторая линия такого рода в Китае и во всей Азии. Синьхуа уточняет, что общая площадь нового объекта составляет около 300 тысяч квадратных метров, а площадь застройки достигает около 130 тысяч квадратных метров, на территории располагается 13 зданий. Площадь цеха окончательной сборки (основного здания), составляет 42 тысячи квадратных метров. На этой неделе в Пекине состоялась встреча генерального директора Airbus Гийом Фори с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. "Airbus полностью уверен в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации. Введение в эксплуатацию второй линии окончательной сборки самолетов A320 в Тяньцзине создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества Airbus с Китаем", - отмечал Фори. Первая линия сборки самолетов Airbus в Тяньцзине была сдана в эксплуатацию в 2008 году, и, согласно данным агентства Синьхуа, за период с 2008 года по октябрь 2024 года компания Airbus Tianjin поставила более 750 самолетов семейства A320, 16 самолетов A330 и 24 самолета A350.
китай
кнр
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, промышленность, китай, кнр, азия, airbus, a320neo
Бизнес, Мировая экономика, Промышленность, КИТАЙ, КНР, АЗИЯ, Airbus, A320neo
06:07 23.10.2025 (обновлено: 06:20 23.10.2025)
 
Airbus сдала в эксплуатацию новую линию сборки самолетов A320 в Китае

Airbus сдала в эксплуатацию новую линию окончательной сборки самолетов A320 в Китае

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Французская авиастроительная корпорация Airbus сдала в эксплуатацию новую линию окончательной сборки самолетов семейства A320 в городе Тяньцзинь на севере Китая, передает в четверг агентство Синьхуа.
"Новый производственный объект позволит удвоить мощности Airbus по окончательной сборке самолетов семейства A320 в Китае", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, на долю производственного комплекса в Тяньцзине теперь приходится около 20% общих мировых производственных мощностей компании Airbus. На новой линии будут осуществляться сборка крупных компонентов самолетов A320, включая фюзеляжные секции и крылья, покраска, испытания и передача лайнеров заказчикам в КНР и за ее пределами.
Это уже вторая линия такого рода в Китае и во всей Азии. Синьхуа уточняет, что общая площадь нового объекта составляет около 300 тысяч квадратных метров, а площадь застройки достигает около 130 тысяч квадратных метров, на территории располагается 13 зданий. Площадь цеха окончательной сборки (основного здания), составляет 42 тысячи квадратных метров.
На этой неделе в Пекине состоялась встреча генерального директора Airbus Гийом Фори с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.
"Airbus полностью уверен в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации. Введение в эксплуатацию второй линии окончательной сборки самолетов A320 в Тяньцзине создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества Airbus с Китаем", - отмечал Фори.
Первая линия сборки самолетов Airbus в Тяньцзине была сдана в эксплуатацию в 2008 году, и, согласно данным агентства Синьхуа, за период с 2008 года по октябрь 2024 года компания Airbus Tianjin поставила более 750 самолетов семейства A320, 16 самолетов A330 и 24 самолета A350.
 
БизнесМировая экономикаПромышленностьКИТАЙКНРАЗИЯAirbusA320neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала