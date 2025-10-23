https://1prime.ru/20251023/aktivy-863837676.html

Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам

Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Бельгийский премьер Барт де Вевер, чья страна ранее высказывалась резко против кредита Киеву под замороженные активы РФ и предупреждала об опасном прецеденте, заявил, что ждет на саммите ЕС обсуждение юридических деталей использования российских активов, пока никаких предложений он не видел. "Я с нетерпением жду обсуждения вопроса об обездвиженных активах, а не о замороженных активах. Это большая разница. Что касается суверенных активов, то есть идея конфисковать их и передать Украине. Я жду юридическую основу для этого решения. Даже во время Второй мировой войны к обездвиженным активам никто не прикасался. Так что это очень важный шаг, если вы хотите его предпринять... Я пока ничего не видел", - сказал он. В Бельгии ранее жестко высказывались против кредита Киеву под российские активы, заморозку которых РФ называет воровством. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН заявил, что "этого не будет никогда". По его словам, изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.

