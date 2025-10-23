Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам - 23.10.2025
Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам
Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам - 23.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам
Бельгийский премьер Барт де Вевер, чья страна ранее высказывалась резко против кредита Киеву под замороженные активы РФ и предупреждала об опасном прецеденте,... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:31+0300
2025-10-23T10:31+0300
мировая экономика
бельгия
киев
рф
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Бельгийский премьер Барт де Вевер, чья страна ранее высказывалась резко против кредита Киеву под замороженные активы РФ и предупреждала об опасном прецеденте, заявил, что ждет на саммите ЕС обсуждение юридических деталей использования российских активов, пока никаких предложений он не видел. "Я с нетерпением жду обсуждения вопроса об обездвиженных активах, а не о замороженных активах. Это большая разница. Что касается суверенных активов, то есть идея конфисковать их и передать Украине. Я жду юридическую основу для этого решения. Даже во время Второй мировой войны к обездвиженным активам никто не прикасался. Так что это очень важный шаг, если вы хотите его предпринять... Я пока ничего не видел", - сказал он. В Бельгии ранее жестко высказывались против кредита Киеву под российские активы, заморозку которых РФ называет воровством. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН заявил, что "этого не будет никогда". По его словам, изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.
мировая экономика, бельгия, киев, рф, ес, оон
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, Киев, РФ, ЕС, ООН
10:31 23.10.2025
 
Премьер Бельгии заявил, что ждет от ЕС объяснения решения по активам

Премьер Бельгии заявил, что ждет обсуждения использования ЕС российских активов

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Бельгийский премьер Барт де Вевер, чья страна ранее высказывалась резко против кредита Киеву под замороженные активы РФ и предупреждала об опасном прецеденте, заявил, что ждет на саммите ЕС обсуждение юридических деталей использования российских активов, пока никаких предложений он не видел.
"Я с нетерпением жду обсуждения вопроса об обездвиженных активах, а не о замороженных активах. Это большая разница. Что касается суверенных активов, то есть идея конфисковать их и передать Украине. Я жду юридическую основу для этого решения. Даже во время Второй мировой войны к обездвиженным активам никто не прикасался. Так что это очень важный шаг, если вы хотите его предпринять... Я пока ничего не видел", - сказал он.
В Бельгии ранее жестко высказывались против кредита Киеву под российские активы, заморозку которых РФ называет воровством. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях Генассамблеи ООН заявил, что "этого не будет никогда". По его словам, изъятие активов центробанка третьей страны создаст опасный прецедент не только для Бельгии, но и для ЕС в целом.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора
Мировая экономикаБЕЛЬГИЯКиевРФЕСООН
 
 
