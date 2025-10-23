https://1prime.ru/20251023/aktivy-863837840.html

Премьер Бельгии предостерег Евросоюз от использования активов России

Премьер Бельгии предостерег Евросоюз от использования активов России

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором должны обсуждаться возможные предложения по использованию активов России на нужды Украины. "Государства-члены ЕС должны понимать, что если они заберут деньги России, то они заберут наши деньги. Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты. И, возможно, другие дружественные России страны поступят так же. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы это не привело к обратным последствиям", - заявил он.

