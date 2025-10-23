Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором должны обсуждаться возможные предложения по использованию активов России на нужды Украины. "Государства-члены ЕС должны понимать, что если они заберут деньги России, то они заберут наши деньги. Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты. И, возможно, другие дружественные России страны поступят так же. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы это не привело к обратным последствиям", - заявил он.
10:33 23.10.2025
 
Премьер Бельгии предостерег Евросоюз от использования активов России

Де Вевер призвал готовиться к ответным мерам в случае использования ЕС активов РФ

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором должны обсуждаться возможные предложения по использованию активов России на нужды Украины.
"Государства-члены ЕС должны понимать, что если они заберут деньги России, то они заберут наши деньги. Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты. И, возможно, другие дружественные России страны поступят так же. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы это не привело к обратным последствиям", - заявил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора
