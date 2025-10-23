https://1prime.ru/20251023/aktivy-863837840.html
Премьер Бельгии предостерег Евросоюз от использования активов России
Премьер Бельгии предостерег Евросоюз от использования активов России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии предостерег Евросоюз от использования активов России
Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:33+0300
2025-10-23T10:33+0300
2025-10-23T10:33+0300
россия
мировая экономика
рф
бельгия
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором должны обсуждаться возможные предложения по использованию активов России на нужды Украины. "Государства-члены ЕС должны понимать, что если они заберут деньги России, то они заберут наши деньги. Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты. И, возможно, другие дружественные России страны поступят так же. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы это не привело к обратным последствиям", - заявил он.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863836780.html
рф
бельгия
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_740ba865b3c12b353911830021d65f16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, бельгия, брюссель, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, ЕС
Премьер Бельгии предостерег Евросоюз от использования активов России
Де Вевер призвал готовиться к ответным мерам в случае использования ЕС активов РФ