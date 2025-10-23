Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов - 23.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов
Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов - 23.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов
ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T10:35+0300
2025-10-23T10:35+0300
мировая экономика
рф
бельгия
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором обсуждается предложение об использовании замороженных в ЕС российских суверенных активов в интересах Украины. "Конечно, все эти компании, активы которых будут арестованы в России, начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. В отношении рисков должна быть обеспечена прозрачность. Должна быть обеспечена прозрачность в отношении правовой основы для принятия решения. Я ее еще не видел. Они не представили мне международный договор или нормы международного права, на которых может основываться это решение", - сказал он.
рф
бельгия
брюссель
мировая экономика, рф, бельгия, брюссель, ес
Мировая экономика, РФ, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, ЕС
10:35 23.10.2025
 
Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов

Премьер Бельгии призвал ЕС готовиться к искам от западных компаний при изъятии активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором обсуждается предложение об использовании замороженных в ЕС российских суверенных активов в интересах Украины.
"Конечно, все эти компании, активы которых будут арестованы в России, начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. В отношении рисков должна быть обеспечена прозрачность. Должна быть обеспечена прозрачность в отношении правовой основы для принятия решения. Я ее еще не видел. Они не представили мне международный договор или нормы международного права, на которых может основываться это решение", - сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЕС впервые ввел санкции против российского газового сектора
Мировая экономикаРФБЕЛЬГИЯБрюссельЕС
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
