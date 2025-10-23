https://1prime.ru/20251023/aktivy-863837993.html

Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов

Премьер Бельгии предупредил ЕС о последствиях изъятия российских активов

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - ПРАЙМ. ЕС должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором обсуждается предложение об использовании замороженных в ЕС российских суверенных активов в интересах Украины. "Конечно, все эти компании, активы которых будут арестованы в России, начнут предъявлять к нам претензии. Это риски. В отношении рисков должна быть обеспечена прозрачность. Должна быть обеспечена прозрачность в отношении правовой основы для принятия решения. Я ее еще не видел. Они не представили мне международный договор или нормы международного права, на которых может основываться это решение", - сказал он.

