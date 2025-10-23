https://1prime.ru/20251023/arabika-863852849.html

Биржевые цены на арабику обновили рекорд

Биржевые цены на арабику обновили рекорд - 23.10.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на арабику обновили рекорд

Биржевые цены на арабику в четверг ускорили рост почти до 3% и вновь обновили рекорд, впервые поднявшись выше 9,6 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T16:48+0300

2025-10-23T16:48+0300

2025-10-23T16:48+0300

кофе арабика

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_118:0:3759:2048_1920x0_80_0_0_e7c6ea597064500959ddc92a70d90ca6.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в четверг ускорили рост почти до 3% и вновь обновили рекорд, впервые поднявшись выше 9,6 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.43 мск стоимость ближайшего, декабрьского фьючерса на кофе арабика росла на 2,8%, до 4,3263 доллара за фунт (около 9 538 долларов за тонну). А ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 4,3785 доллара за фунт, или почти 9 653 долларов за тонну, таким образом впервые преодолев отметку в 9 600 долларов. Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 1,62%, до 4 823 долларов за тонну.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кофе арабика, в мире