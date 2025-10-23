https://1prime.ru/20251023/arabika-863852849.html
23.10.2025
Биржевые цены на арабику обновили рекорд
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в четверг ускорили рост почти до 3% и вновь обновили рекорд, впервые поднявшись выше 9,6 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.43 мск стоимость ближайшего, декабрьского фьючерса на кофе арабика росла на 2,8%, до 4,3263 доллара за фунт (около 9 538 долларов за тонну). А ранее в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 4,3785 доллара за фунт, или почти 9 653 долларов за тонну, таким образом впервые преодолев отметку в 9 600 долларов. Цена ноябрьского фьючерса на кофе сорта робуста в то же время росла на 1,62%, до 4 823 долларов за тонну.
