Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/atr-863840892.html
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли - 23.10.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T12:02+0300
2025-10-23T12:02+0300
рынок
торги
индексы
сша
азиатско-тихоокеанский регион
китай
скотт бессент
kospi
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,22%, до 3 922,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,22%, до 2 457,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,72%, до 25 967,98 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,98%, до 3 845,56 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - вырос на 0,03%, до 9 032,8 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 1,35%, до 48 641,61 пункта. Ранее в ходе торгов вторника KOSPI обновил исторический рекорд, поднявшись до 3 902,21 пункта. В четверг Банк Кореи ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5%, текущее значение ставки остается самым низким с августа 2022 года. Регулятор отметил, что инфляция остается стабильной, а экономический рост продолжает показывать улучшение, главным образом за счет потребления и экспорта. "Инвесторы негативно отреагировали на комментарий управляющего (Банка Кореи – ред.) о том, что недавнее ослабление воны в основном было вызвано неопределенностью в отношении торговых переговоров", - сказал агентству Рейтер аналитик Mirae Asset Securities Пак Кван-нам (Park Kwang-nam). В целом инвесторы проявили осторожность на фоне заявлений из США. Согласно заявлению министра финансов США Скотта Бессента, Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863840148.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_a1f3ad2e49eeeb43e64c660ee76e7575.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, китай, скотт бессент, kospi, shenzhen composite, hang seng index
Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Скотт Бессент, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
12:02 23.10.2025
 
Биржи АТР в четверг преимущественно выросли

Основные фондовые индексы АТР в четверг преимущественно увеличились

© fotolia.com / AshDesignБиржа-закрытие
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Биржа-закрытие. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,22%, до 3 922,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,22%, до 2 457,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,72%, до 25 967,98 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,98%, до 3 845,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,03%, до 9 032,8 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 1,35%, до 48 641,61 пункта.
Ранее в ходе торгов вторника KOSPI обновил исторический рекорд, поднявшись до 3 902,21 пункта.
В четверг Банк Кореи ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5%, текущее значение ставки остается самым низким с августа 2022 года. Регулятор отметил, что инфляция остается стабильной, а экономический рост продолжает показывать улучшение, главным образом за счет потребления и экспорта.
"Инвесторы негативно отреагировали на комментарий управляющего (Банка Кореи – ред.) о том, что недавнее ослабление воны в основном было вызвано неопределенностью в отношении торговых переговоров", - сказал агентству Рейтер аналитик Mirae Asset Securities Пак Кван-нам (Park Kwang-nam).
В целом инвесторы проявили осторожность на фоне заявлений из США. Согласно заявлению министра финансов США Скотта Бессента, Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов.
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Акции "Лукойла" и "Роснефти" тянут фондовый рынок вниз на санкциях США
11:35
 
РынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионКИТАЙСкотт БессентKOSPIShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала