Биржи АТР в четверг преимущественно выросли

Основные фондовые индексы АТР в четверг преимущественно увеличились
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,22%, до 3 922,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,22%, до 2 457,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,72%, до 25 967,98 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI снизился на 0,98%, до 3 845,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,03%, до 9 032,8 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 1,35%, до 48 641,61 пункта.
Ранее в ходе торгов вторника KOSPI обновил исторический рекорд, поднявшись до 3 902,21 пункта.
В четверг Банк Кореи ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5%, текущее значение ставки остается самым низким с августа 2022 года. Регулятор отметил, что инфляция остается стабильной, а экономический рост продолжает показывать улучшение, главным образом за счет потребления и экспорта.
"Инвесторы негативно отреагировали на комментарий управляющего (Банка Кореи – ред.) о том, что недавнее ослабление воны в основном было вызвано неопределенностью в отношении торговых переговоров", - сказал агентству Рейтер аналитик Mirae Asset Securities Пак Кван-нам (Park Kwang-nam).
В целом инвесторы проявили осторожность на фоне заявлений из США. Согласно заявлению министра финансов США Скотта Бессента, Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные китайские меры в отношении редкоземельных металлов.