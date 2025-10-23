Альфа-банк заявил, что санкции ЕС не влияют на его работу

https://1prime.ru/20251023/bank-863845157.html

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Санкции ЕС никак не влияют на работу Альфа-банка, он работает как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надёжно", - говорится в сообщении. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел запрет с 12 ноября на транзакции с рядом российских банков, в том числе Альфа-банком.

