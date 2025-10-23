Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альфа-банк заявил, что санкции ЕС не влияют на его работу
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Санкции ЕС никак не влияют на работу Альфа-банка, он работает как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надёжно", - говорится в сообщении. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел запрет с 12 ноября на транзакции с рядом российских банков, в том числе Альфа-банком.
банки, финансы, ес, альфа-банк
Банки, Финансы, ЕС, Альфа-банк
13:20 23.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Альфа-банк. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Санкции ЕС никак не влияют на работу Альфа-банка, он работает как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надёжно", - говорится в сообщении.
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел запрет с 12 ноября на транзакции с рядом российских банков, в том числе Альфа-банком.
 
Заголовок открываемого материала