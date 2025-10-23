https://1prime.ru/20251023/bank-863845157.html
Альфа-банк заявил, что санкции ЕС не влияют на его работу
Альфа-банк заявил, что санкции ЕС не влияют на его работу - 23.10.2025, ПРАЙМ
Альфа-банк заявил, что санкции ЕС не влияют на его работу
Санкции ЕС никак не влияют на работу Альфа-банка, он работает как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T13:20+0300
2025-10-23T13:20+0300
2025-10-23T13:20+0300
банки
финансы
ес
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852707_0:137:3154:1911_1920x0_80_0_0_2f7a778d1a150c4b0adc78b9ac18c3d4.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Санкции ЕС никак не влияют на работу Альфа-банка, он работает как обычно, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надёжно", - говорится в сообщении. Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел запрет с 12 ноября на транзакции с рядом российских банков, в том числе Альфа-банком.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852707_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_7a724a4537b9dc3c255626e76eae328d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, ес, альфа-банк
Банки, Финансы, ЕС, Альфа-банк
Альфа-банк заявил, что санкции ЕС не влияют на его работу
Альфа-банк: новые санкции ЕС никак не влияют на работу банка