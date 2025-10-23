https://1prime.ru/20251023/benzin-863851827.html

Бензин Аи-92 продолжает дешеветь на российской бирже

Бензин Аи-92 продолжает дешеветь на российской бирже

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 снижается второй день подряд: в четверг марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,16% - до 74 110 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Ранее цена на бензин Аи-92 обновляла рекорд шесть торговых дней подряд, однако в среду его стоимость отступила от максимумов. В то же время бензин Аи-95 по итогам торговой сессии вырос в цене на 0,03% - до 79 624 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,02% - до 64 787 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт снизилась на 0,1%, до 62 866 рублей за тонну, зимний - на 0,18%, до 77 720 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 9,67% - до 19 490 рублей за тонну. Мазут подорожал на 0,12% - до 21 944 рублей за тонну. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен. Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.

