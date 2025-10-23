Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин Аи-92 продолжает дешеветь на российской бирже - 23.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251023/benzin-863851827.html
Бензин Аи-92 продолжает дешеветь на российской бирже
Бензин Аи-92 продолжает дешеветь на российской бирже - 23.10.2025, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 продолжает дешеветь на российской бирже
Стоимость бензина Аи-92 снижается второй день подряд: в четверг марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,16% - до 74 110... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T16:14+0300
2025-10-23T16:14+0300
рынок
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 снижается второй день подряд: в четверг марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,16% - до 74 110 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Ранее цена на бензин Аи-92 обновляла рекорд шесть торговых дней подряд, однако в среду его стоимость отступила от максимумов. В то же время бензин Аи-95 по итогам торговой сессии вырос в цене на 0,03% - до 79 624 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подорожало на 0,02% - до 64 787 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт снизилась на 0,1%, до 62 866 рублей за тонну, зимний - на 0,18%, до 77 720 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 9,67% - до 19 490 рублей за тонну. Мазут подорожал на 0,12% - до 21 944 рублей за тонну. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен. Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.
рынок
Рынок
16:14 23.10.2025
 
Бензин Аи-92 продолжает дешеветь на российской бирже

Стоимость бензина Аи-92 снижается второй день подряд

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 снижается второй день подряд: в четверг марка подешевела по территориальному индексу Европейской части России на 0,16% - до 74 110 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Ранее цена на бензин Аи-92 обновляла рекорд шесть торговых дней подряд, однако в среду его стоимость отступила от максимумов.
В то же время бензин Аи-95 по итогам торговой сессии вырос в цене на 0,03% - до 79 624 рублей за тонну.
Летнее дизтопливо подорожало на 0,02% - до 64 787 рублей за тонну. Цена на межсезонный сорт снизилась на 0,1%, до 62 866 рублей за тонну, зимний - на 0,18%, до 77 720 рублей за тонну.
Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 9,67% - до 19 490 рублей за тонну. Мазут подорожал на 0,12% - до 21 944 рублей за тонну.
Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен.
Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.
 
Рынок
 
 
