Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсами на акции ETF
Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсами на акции ETF
2025-10-23T14:38+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа 28 октября начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины, говорится в сообщении торговой площадки. Расчеты по фьючерсам будут проходить в российских рублях. Для каждого контракта одновременно в торгах будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. Так, 28 октября станут доступны контракты с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года. "Новые инструменты откроют инвесторам возможность участвовать в движении акций крупнейших развивающихся экономик мира, а также обеспечат более глубокую диверсификацию инвестиций и помогут повысить эффективность хеджирования портфеля ценных бумаг. Расчетные фьючерсные контракты ориентированы на широкий круг инвесторов, не предполагают владения базовыми активами и, как следствие, не несут инфраструктурных рисков", - отмечается в сообщении. "Фьючерсы на иностранные ценные бумаги остаются одним из самых динамично развивающихся сегментов срочного рынка Московской биржи. С начала текущего года более 80 тысяч клиентов заключили сделки с этими контрактами общим объемом более 1,4 триллиона рублей. Развивающиеся рынки играют все более важную роль в глобальной экономике. С запуском этих инструментов инвесторы получают удобный и прозрачный способ участия в их потенциале через инфраструктуру Московской биржи", - сказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, чьи слова приводятся в сообщении.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Московская биржа 28 октября начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины, говорится в сообщении торговой площадки.
Расчеты по фьючерсам будут проходить в российских рублях. Для каждого контракта одновременно в торгах будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. Так, 28 октября станут доступны контракты с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.
"Новые инструменты откроют инвесторам возможность участвовать в движении акций крупнейших развивающихся экономик мира, а также обеспечат более глубокую диверсификацию инвестиций и помогут повысить эффективность хеджирования портфеля ценных бумаг. Расчетные фьючерсные контракты ориентированы на широкий круг инвесторов, не предполагают владения базовыми активами и, как следствие, не несут инфраструктурных рисков", - отмечается в сообщении.
"Фьючерсы на иностранные ценные бумаги остаются одним из самых динамично развивающихся сегментов срочного рынка Московской биржи. С начала текущего года более 80 тысяч клиентов заключили сделки с этими контрактами общим объемом более 1,4 триллиона рублей. Развивающиеся рынки играют все более важную роль в глобальной экономике. С запуском этих инструментов инвесторы получают удобный и прозрачный способ участия в их потенциале через инфраструктуру Московской биржи", - сказала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева, чьи слова приводятся в сообщении.