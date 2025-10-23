https://1prime.ru/20251023/brjussel-863825773.html

Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе новые санкции против России

Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе новые санкции против России - 23.10.2025

Лидеры ЕС обсудят в Брюсселе новые санкции против России

Главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе 23 и 24 октября согласованный накануне постпредами 19-й пакет санкций против...

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Главы государств и правительств стран Евросоюза обсудят на саммите в Брюсселе 23 и 24 октября согласованный накануне постпредами 19-й пакет санкций против России, разработку будущего 20-го пакета, новый кредит Киеву с гарантиями под замороженные российские суверенные активы, а также дальнейшее наращивание Европой оборонных расходов. Ожидается, что Владимир Зеленский примет участие в заседании европейских лидеров, посвященном Украине, и расскажет о своих контактах с Дональдом Трампом и ситуации в стране. Во вторник еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС с февраля 2022 года уже оказал Украине общую поддержку в размере порядка 178 миллиардов евро, включая 63,2 миллиарда – военной помощи. По его словам, в ЕС осознают, что средства на Украину ограничены, и их не хватит даже на 2026 год. "Поэтому необходимо подумать о предсказуемых надежных путях финансирования. Таким источником может стать репарационный кредит под иммобилизованные российские активы", - сказал он, выступая перед депутатами Европарламента. Домбровскис добавил, что в случае, если лидеры стран ЕС согласятся идти по пути использования российских активов, ЕК готова выступить со своим предложением уже в ближайшие недели. В среду поздно вечером постоянные представители стран-членов Евросоюза в последний момент согласовали очередной 19-й пакет санкций против России, который "запоздал" почти на два месяца. В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала ввести в действие очередные ограничения уже в начале сентября, однако единогласного одобрения пакета достичь не удавалось. После согласования постпреды запустили письменную процедуру утверждения санкций странами ЕС на министерском уровне. Поэтому возможно, что о новых мерах будет объявлено в четверг в ходе европейской встречи в верхах. Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас признала, что согласовывать антироссийские меры с каждым разом становится все сложнее, как и наполнять содержанием новые пакеты. Еврокомиссия в августе представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как ожидается, включат запрет импорта к 2027 году российского СПГ, различные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, криптовалют, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций. Планируется также запретить европейским компаниям инвестиции в особые экономические зоны в РФ, ввести запрет компаниям перестраховывать самолеты, суда РФ в течение пяти лет после продажи, а также запретить европейским юрлицам вести дела с портами вне ЕС, используемыми для продажи военной техники. Меры могут затронуть даже туристический сектор и перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза. СМИ сообщали, что Каллас также продвигает идею принятия совместной декларации стран ЕС для ведения переговоров о принудительном досмотре судов со странами, под флагами которых якобы передвигаются корабли, перевозящие российскую нефть. Второй темой европейского саммита станет наращивание военных расходов стран сообщества в рамках нового плана Еврокомиссии "Готовность к 2030 году". Ожидается, что глава ЕК представит лидерам ЕС эту дорожную карту, которая предполагает, что Европа должна в ближайшие десять лет вложить в оборону рекордные 6,8 триллиона евро. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отмечал, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Среди других тем встречи в верхах фигурирует Ближний Восток, упрощение бюрократических процедур на уровне Евросоюза для обеспечения конкурентоспособности, а также регулирование миграции и борьба с нелегальной миграцией. После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

