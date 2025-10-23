https://1prime.ru/20251023/byudzhet-863835371.html
Бюджет развития Москвы в 2026 году составит почти три триллиона рублей
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Почти 3 триллиона рублей составит бюджет развития Москвы в 2026 году, из них 1,2 триллиона планируется потратить на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства. "Бюджет развития в 2026 году составит почти 3 триллиона рублей, или 47% расходной части городского бюджета. В бюджет развития 2026 года включены: Адресная инвестиционная программы (АИП) города Москвы в объеме 1,2 триллиона рублей; мероприятия развития - капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программы реновации – 1,8 триллиона рублей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в ближайшие три года планируется завершить строительство, реконструкцию, реставрацию 444 объектов. В их числе: 195 зданий образовательных учреждений, 52 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры, 150 объектов спорта и пять объектов социальной защиты населения. Также в 2026-2028 годах планируется завершить возрождение Останкино - одной из красивейших усадеб Москвы. Появится новый Большой Московский Цирк, завершится строительство конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ, реконструкция Центрального Московского ипподрома и формирование Московского кинокластера.
