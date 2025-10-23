https://1prime.ru/20251023/byudzhet-863835371.html

Бюджет развития Москвы в 2026 году составит почти три триллиона рублей

Бюджет развития Москвы в 2026 году составит почти три триллиона рублей - 23.10.2025, ПРАЙМ

Бюджет развития Москвы в 2026 году составит почти три триллиона рублей

Почти 3 триллиона рублей составит бюджет развития Москвы в 2026 году, из них 1,2 триллиона планируется потратить на реализацию Адресной инвестиционной программы | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T09:37+0300

2025-10-23T09:37+0300

2025-10-23T09:37+0300

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0c/863429565_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6918237c4672e59be7ee21332fd92e0.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Почти 3 триллиона рублей составит бюджет развития Москвы в 2026 году, из них 1,2 триллиона планируется потратить на реализацию Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства. "Бюджет развития в 2026 году составит почти 3 триллиона рублей, или 47% расходной части городского бюджета. В бюджет развития 2026 года включены: Адресная инвестиционная программы (АИП) города Москвы в объеме 1,2 триллиона рублей; мероприятия развития - капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программы реновации – 1,8 триллиона рублей", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в ближайшие три года планируется завершить строительство, реконструкцию, реставрацию 444 объектов. В их числе: 195 зданий образовательных учреждений, 52 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры, 150 объектов спорта и пять объектов социальной защиты населения. Также в 2026-2028 годах планируется завершить возрождение Останкино - одной из красивейших усадеб Москвы. Появится новый Большой Московский Цирк, завершится строительство конгрессно-выставочного центра на территории ВДНХ, реконструкция Центрального Московского ипподрома и формирование Московского кинокластера.

https://1prime.ru/20251017/lekarstva-863624061.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва