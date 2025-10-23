https://1prime.ru/20251023/byudzhet-863848944.html
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета - 23.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов, а также сенаторов ко второму... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T15:50+0300
2025-10-23T15:50+0300
2025-10-23T15:50+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
антон силуанов
вячеслав володин
минфин
госдума
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов, а также сенаторов ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы. "В преддверии его (бюджета - ред.) первого чтения на встрече с (председателем Госдумы - ред.) Вячеславом Володиным обсуждались различные инициативы и обращения, которые поступают от депутатов, от различных общественных объединений. Антон Германович (Силуанов - ред.), просьба к вам все их детально проработать, проанализировать при подготовке документа ко второму чтению, чтобы максимально учесть те вопросы, которые были поставлены, в том числе и членами парламента, и общественными объединениями", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. "На днях мы также подробно обсуждали бюджет с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Прошу также при разработке поправок внимательно рассмотреть и предложения сенаторов отдельные, которые к нам поступили", - добавил глава кабмина.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d0709dfcac7cbfd682d849675b545649.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, михаил мишустин, антон силуанов, вячеслав володин, минфин, госдума, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Вячеслав Володин, Минфин, Госдума, Совет Федерации
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета
Мишустин поручил Силуанову изучить замечания депутатов и сенаторов к проекту бюджета