Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/byudzhet-863848944.html
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета - 23.10.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов, а также сенаторов ко второму... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T15:50+0300
2025-10-23T15:50+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
антон силуанов
вячеслав володин
минфин
госдума
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов, а также сенаторов ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы. "В преддверии его (бюджета - ред.) первого чтения на встрече с (председателем Госдумы - ред.) Вячеславом Володиным обсуждались различные инициативы и обращения, которые поступают от депутатов, от различных общественных объединений. Антон Германович (Силуанов - ред.), просьба к вам все их детально проработать, проанализировать при подготовке документа ко второму чтению, чтобы максимально учесть те вопросы, которые были поставлены, в том числе и членами парламента, и общественными объединениями", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. "На днях мы также подробно обсуждали бюджет с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Прошу также при разработке поправок внимательно рассмотреть и предложения сенаторов отдельные, которые к нам поступили", - добавил глава кабмина.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d0709dfcac7cbfd682d849675b545649.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, михаил мишустин, антон силуанов, вячеслав володин, минфин, госдума, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Вячеслав Володин, Минфин, Госдума, Совет Федерации
15:50 23.10.2025
 
Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета

Мишустин поручил Силуанову изучить замечания депутатов и сенаторов к проекту бюджета

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов, а также сенаторов ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы.
"В преддверии его (бюджета - ред.) первого чтения на встрече с (председателем Госдумы - ред.) Вячеславом Володиным обсуждались различные инициативы и обращения, которые поступают от депутатов, от различных общественных объединений. Антон Германович (Силуанов - ред.), просьба к вам все их детально проработать, проанализировать при подготовке документа ко второму чтению, чтобы максимально учесть те вопросы, которые были поставлены, в том числе и членами парламента, и общественными объединениями", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
"На днях мы также подробно обсуждали бюджет с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Прошу также при разработке поправок внимательно рассмотреть и предложения сенаторов отдельные, которые к нам поступили", - добавил глава кабмина.
 
ФинансыРОССИЯРФМихаил МишустинАнтон СилуановВячеслав ВолодинМинфинГосдумаСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала