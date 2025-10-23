https://1prime.ru/20251023/byudzhet-863848944.html

Мишустин поручил проанализировать замечания депутатов к проекту бюджета

2025-10-23T15:50+0300

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову проанализировать замечания и вопросы депутатов, а также сенаторов ко второму чтению проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы. "В преддверии его (бюджета - ред.) первого чтения на встрече с (председателем Госдумы - ред.) Вячеславом Володиным обсуждались различные инициативы и обращения, которые поступают от депутатов, от различных общественных объединений. Антон Германович (Силуанов - ред.), просьба к вам все их детально проработать, проанализировать при подготовке документа ко второму чтению, чтобы максимально учесть те вопросы, которые были поставлены, в том числе и членами парламента, и общественными объединениями", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. "На днях мы также подробно обсуждали бюджет с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Прошу также при разработке поправок внимательно рассмотреть и предложения сенаторов отдельные, которые к нам поступили", - добавил глава кабмина.

