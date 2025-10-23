Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд Болоньи закрыл заседание по делу подозреваемого в подрыве "Севпотока" - 23.10.2025
Суд Болоньи закрыл заседание по делу подозреваемого в подрыве "Севпотока"
2025-10-23T13:04+0300
2025-10-23T13:04+0300
БОЛОНЬЯ, 23 окт - ПРАЙМ. Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах "Северный поток", заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини. "Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению". - заявил адвокат журналистам у здания тюрьмы, где проходит заседание. Суд итальянской Болоньи в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.
13:04 23.10.2025
 
БОЛОНЬЯ, 23 окт - ПРАЙМ. Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах "Северный поток", заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини.
"Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению". - заявил адвокат журналистам у здания тюрьмы, где проходит заседание.
Суд итальянской Болоньи в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.
Филиппо прокомментировал решение Польши по "Северному потоку"
18 октября, 18:09
18 октября, 18:09
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
