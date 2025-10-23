https://1prime.ru/20251023/delo-863844519.html
Суд Болоньи закрыл заседание по делу подозреваемого в подрыве "Севпотока"
2025-10-23T13:04+0300
газ
мировая экономика
германия
украина
италия
БОЛОНЬЯ, 23 окт - ПРАЙМ. Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах "Северный поток", заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини. "Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению". - заявил адвокат журналистам у здания тюрьмы, где проходит заседание. Суд итальянской Болоньи в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.
германия
украина
италия
