Суд Болоньи закрыл заседание по делу подозреваемого в подрыве "Севпотока"

Суд Болоньи закрыл заседание по делу подозреваемого в подрыве "Севпотока"

БОЛОНЬЯ, 23 окт - ПРАЙМ. Суд итальянской Болоньи оставил закрытым заседание по делу об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию по делу о терактах на газопроводах "Северный поток", заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини. "Суд принял решение о закрытом заседании, посчитав, что защита опоздала с ходатайством. По существу дела они заявили, что, поскольку это техническое слушание, а не рассмотрение сути обвинений, оно не подлежит публичному рассмотрению". - заявил адвокат журналистам у здания тюрьмы, где проходит заседание. Суд итальянской Болоньи в четверг начал новое рассмотрение дела о выдаче Кузнецова Германии по запросу местной прокуратуры. На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство.

