"Готовы и к этому". Что случится с экономикой России без доллара

МОСКВА, 24 окт —ПРАЙМ, Наталья Карнова. Снижение доли американской валюты в мировой торговле все более очевидно, и Россия очень этому способствует. Число долларовых сделок минимально, а рублевых — все больше. Как это сказывается на разных отраслях экономики — в материале "Прайм".Ползучая дедолларизацияУ дедолларизации несколько причин.К фундаментальным эксперты относят усиление популярности других валют. Это связано с завершением глобализации и усилением фрагментации мировой экономики. Все чаще страны предпочитают торговать между собой без доллара-посредника. В результате, по данным SWIFT, доля американской денежной единицы в международных расчетах упала до 46,9%.Вторая группа причин связана с проблемами самих США. Госдолг "экономики №1" уже приближается к 38 триллионам, рост с 2008-го — на 270%. Дефицит бюджета — 1,775 триллиона, и расходы давно превышают доходы. Иными словами, страна продолжает жить в долг, а проценты по нему все обременительнее.И, наконец, в Вашингтоне слишком увлеклись идеей проводить политику посредством экономических санкций. После блокировки российских ЗВР многие стали искать альтернативу доллару. Риск оказаться следующим стал слишком велик. Пошлины Дональда Трампа лишь добавили масла в огонь.В результате вера в американскую валюту сильно пошатнулась. Если до 2000-го мировые центробанки хранили в резервах более 70% "вечнозеленых", то сейчас — 58%. А доля евро и юаня выросла.За первое полугодие 2025-го доллар подешевел к евро на 14%, к иене — на восемь. В июне падение было наихудшим с 1973-го. Рубль укрепился к доллару более чем на 20%.Русский парадоксВ России о дедолларизации заговорили лет десять назад. Процесс шел плавно, но уверенно. В международных резервах ЦБ в 2014 году на американскую валюту приходилось 40%, а в 2021-м — 15%.Потом — санкции. Торговля с Западом рухнула, а с дружественными странами расчеты были уже в нацвалютах.Сейчас ЗВР России эквивалентны сумме в 713 миллиардов долларов. Но золота в них — почти 40%."Доля рубля во внешнеторговых расчетах впервые превысила 50% (50,7% в мае 2025-го, в 2013-м было 15%), что отражает глубокую дедолларизацию экономических связей", — констатирует заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Косов.У доллара и евро сейчас в расчетах по импорту — 15,7%, хотя в 2021 году было 67,6%. И никакого коллапса не случилось.Во многом это обусловлено переориентацией во внешней торговле с Европы на Китай. Тут есть и минусы – увеличение транзакционных издержек и валютных рисков, пониженная ликвидность в международных операциях, волатильность пары рубль — доллар из-за отсутствия биржевых торгов. Но, как говорится, это меньшее из зол.Победители и проигравшиеНекоторые отрасли российской экономики чувствуют себя неуютно из-за ухода от доллара. Прежде всего это касается импортеров.В 2021 году экспорт достигал 492,3 миллиарда долларов, или почти 22% ВВП. Импорт — 293,5 миллиарда. Зависимость от внешних поставок делает наиболее уязвимыми высокотехнологичные отрасли. Авиация, фармацевтика, электроника, станкостроение — их издержи выросли. Как и в сегменте финансовых услуг, ориентированных на западные рынки и международные цепочки долларовых поставок. Возможны проблемы с финансированием и хеджированием операций.А сырьевой сектор, аграрии, металлургия и энергетика выиграли от перехода на рубль и юань, так как их экспортная выручка менее подвержена валютным ограничениям и санкционным рискам. Государство, со своей стороны, гарантирует предсказуемость финансовых потоков и снижает уязвимость резервов.Три уровня поддержкиТаким образом, последствия отказа от доллара можно условно разделить на три уровня, рассуждает Косов."Но это лишь при условии институционального укрепления финансового рынка, роста доверия к рублю как средству сбережения и создания инфраструктуры международных расчетов", —подчеркивает эксперт.Тренд продолжитсяКонечно, быстрого свержения доллара с пьедестала ждать не стоит."Большинство международных сделок, финансовых инструментов и сырьевых контрактов номинированы в американской валюте. Высочайшая ликвидность в расчетах и на рынке гособлигаций США сохраняет ее статус "валюты-убежища", — говорит аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.Однако дедолларизация продолжится, уверены специалисты. Страны продолжат наращивать долю золота в резервах в ущерб доллару и номинированным в нем активам, а также развивать торговлю в местных и цифровых валютах. Вероятнее всего, оформится региональная мультивалютная система с собственными лидерами, например, евро и юанем. Кроме того, в слабом долларе заинтересованы сами США для сокращения торгового дефицита и повышения конкурентоспособности своих товаров.Придется привыкать к новой реальности. И Россия к миру, где доллар уже не единственная надежная валюта, адаптировалась быстрее других.

