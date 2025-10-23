В Пензе задержали группу дропперов

https://1prime.ru/20251023/dropper-863852691.html

САРАТОВ, 23 окт - ПРАЙМ. Силовики задержали в Пензе организованную группу из 9 человек, которая занималась дропперством, изъято наличных и транспортных средств на сумму около 50 миллионов рублей, решается вопрос об избрании им пересечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Проведено 7 обысков, задержано 9 человек. Изъято денежных средств на 30 миллионов, автотранспортных средств на 20 миллионов (рублей – ред.). Плюс более 150 платежных инструментов, то есть 50 банковских карт и остальных реквизитов", - сказал собеседник агентства. Обыски и задержания проходили во вторник, преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области. По словам собеседника, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). В настоящее время судом решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. "Они покупали банковские карты, реквизиты и эти реквизиты и использовали на криптовалютных биржах их. Дропперством занимались. Люди хотели покупать крипту, переводили деньги, а они их обналичивали, где-то снимали в банкоматах и в Москву перевозили потом. Дальше через свои криптобиржи реализовывали", - добавил собеседник. Дропперство — это разновидность мошеннических схем по обналичиванию денег, полученных преступным путем через подставных лиц.

