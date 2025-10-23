https://1prime.ru/20251023/dropper-863852691.html
В Пензе задержали группу дропперов
В Пензе задержали группу дропперов - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Пензе задержали группу дропперов
Силовики задержали в Пензе организованную группу из 9 человек, которая занималась дропперством, изъято наличных и транспортных средств на сумму около 50... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T16:47+0300
2025-10-23T16:47+0300
2025-10-23T16:47+0300
технологии
россия
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
САРАТОВ, 23 окт - ПРАЙМ. Силовики задержали в Пензе организованную группу из 9 человек, которая занималась дропперством, изъято наличных и транспортных средств на сумму около 50 миллионов рублей, решается вопрос об избрании им пересечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Проведено 7 обысков, задержано 9 человек. Изъято денежных средств на 30 миллионов, автотранспортных средств на 20 миллионов (рублей – ред.). Плюс более 150 платежных инструментов, то есть 50 банковских карт и остальных реквизитов", - сказал собеседник агентства. Обыски и задержания проходили во вторник, преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области. По словам собеседника, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). В настоящее время судом решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. "Они покупали банковские карты, реквизиты и эти реквизиты и использовали на криптовалютных биржах их. Дропперством занимались. Люди хотели покупать крипту, переводили деньги, а они их обналичивали, где-то снимали в банкоматах и в Москву перевозили потом. Дальше через свои криптобиржи реализовывали", - добавил собеседник. Дропперство — это разновидность мошеннических схем по обналичиванию денег, полученных преступным путем через подставных лиц.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, москва
Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА
В Пензе задержали группу дропперов
В Пензе у группы дропперов изъяли наличных и транспортных средств на 50 миллионов рублей
САРАТОВ, 23 окт - ПРАЙМ. Силовики задержали в Пензе организованную группу из 9 человек, которая занималась дропперством, изъято наличных и транспортных средств на сумму около 50 миллионов рублей, решается вопрос об избрании им пересечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Проведено 7 обысков, задержано 9 человек. Изъято денежных средств на 30 миллионов, автотранспортных средств на 20 миллионов (рублей – ред.). Плюс более 150 платежных инструментов, то есть 50 банковских карт и остальных реквизитов", - сказал собеседник агентства.
Обыски и задержания проходили во вторник, преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области. По словам собеседника, уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 187 УК РФ
(Неправомерный оборот средств платежей). В настоящее время судом решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
"Они покупали банковские карты, реквизиты и эти реквизиты и использовали на криптовалютных биржах их. Дропперством занимались. Люди хотели покупать крипту, переводили деньги, а они их обналичивали, где-то снимали в банкоматах и в Москву
перевозили потом. Дальше через свои криптобиржи реализовывали", - добавил собеседник.
Дропперство — это разновидность мошеннических схем по обналичиванию денег, полученных преступным путем через подставных лиц.