Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних торговых ограничений - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251023/eek-863826586.html
ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних торговых ограничений
ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних торговых ограничений - 23.10.2025, ПРАЙМ
ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних торговых ограничений
Евразийская экономическая комиссия обеспокоена ростом числа односторонних дискриминационных торговых ограничений, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T01:44+0300
2025-10-23T01:44+0300
экономика
мировая экономика
россия
евразийская экономическая комиссия
еэк
юнктад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863826586.jpg?1761173075
ЖЕНЕВА, 23 окт - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия обеспокоена ростом числа односторонних дискриминационных торговых ограничений, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, отметив что международные институты регулирования торговли сегодня находятся в кризисе. "ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних и дискриминационных торговых ограничений. Вводимые в одностороннем порядке торговые ограничения начинают выходить далеко за пределы сферы экономики. Они носят политизированный и антиконкурентный характер, усиливают риски не только экономические, но и социальные и гуманитарные во всех странах, в том числе и в применяющих такие меры", - сказал он на 16-й сессии Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД). Слепнев указал на важность соблюдения международного торгового права, включая нормы Всемирной торговой организации (ВТО), подчеркнув, что в настоящее время "наблюдается фрагментация не только потоков международной торговли, но и правил многосторонней торговой системы, а международные институты регулирования торговли находятся в кризисе". По его словам, анализ и объективная оценка влияния односторонних ограничительных мер на торговую, экономическую и финансовую составляющие сегодняшнего развития стран являются одним из наиболее востребованных направлений работы ЮНКТАД. В контексте поддержки усилий ЮНКТАД министр отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с момента своего создания оказывает последовательную поддержку развивающимся и наименее развитым странам, находящимся в состоянии экономической нестабильности и уязвимости, в форме односторонних тарифных преференций. Так, по его словам, ЕАЭС "играет заметную роль в обеспечении стабильности мировой продовольственной системы". "Рассчитываем на продолжение использования площадки ЮНКТАД для активного взаимодействия по вопросам содействия привлечению инвестиций в целях развития, использования перспективных цифровых технологий в сфере таможенного регулирования и упрощения процедур торговли, развития электронной и цифровой торговли, сотрудничества в области использования искусственного интеллекта, внедрения механизмов цифровой маркировки и прослеживаемости товаров", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, евразийская экономическая комиссия, еэк, юнктад
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, ЮНКТАД
01:44 23.10.2025
 
ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних торговых ограничений

ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних торговых ограничений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 23 окт - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия обеспокоена ростом числа односторонних дискриминационных торговых ограничений, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, отметив что международные институты регулирования торговли сегодня находятся в кризисе.
"ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних и дискриминационных торговых ограничений. Вводимые в одностороннем порядке торговые ограничения начинают выходить далеко за пределы сферы экономики. Они носят политизированный и антиконкурентный характер, усиливают риски не только экономические, но и социальные и гуманитарные во всех странах, в том числе и в применяющих такие меры", - сказал он на 16-й сессии Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Слепнев указал на важность соблюдения международного торгового права, включая нормы Всемирной торговой организации (ВТО), подчеркнув, что в настоящее время "наблюдается фрагментация не только потоков международной торговли, но и правил многосторонней торговой системы, а международные институты регулирования торговли находятся в кризисе".
По его словам, анализ и объективная оценка влияния односторонних ограничительных мер на торговую, экономическую и финансовую составляющие сегодняшнего развития стран являются одним из наиболее востребованных направлений работы ЮНКТАД. В контексте поддержки усилий ЮНКТАД министр отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с момента своего создания оказывает последовательную поддержку развивающимся и наименее развитым странам, находящимся в состоянии экономической нестабильности и уязвимости, в форме односторонних тарифных преференций.
Так, по его словам, ЕАЭС "играет заметную роль в обеспечении стабильности мировой продовольственной системы".
"Рассчитываем на продолжение использования площадки ЮНКТАД для активного взаимодействия по вопросам содействия привлечению инвестиций в целях развития, использования перспективных цифровых технологий в сфере таможенного регулирования и упрощения процедур торговли, развития электронной и цифровой торговли, сотрудничества в области использования искусственного интеллекта, внедрения механизмов цифровой маркировки и прослеживаемости товаров", - заключил он.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯЕвразийская экономическая комиссияЕЭКЮНКТАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала