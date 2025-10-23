ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних торговых ограничений

https://1prime.ru/20251023/eek-863826586.html

ЖЕНЕВА, 23 окт - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия обеспокоена ростом числа односторонних дискриминационных торговых ограничений, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, отметив что международные институты регулирования торговли сегодня находятся в кризисе. "ЕЭК обеспокоена ростом числа односторонних и дискриминационных торговых ограничений. Вводимые в одностороннем порядке торговые ограничения начинают выходить далеко за пределы сферы экономики. Они носят политизированный и антиконкурентный характер, усиливают риски не только экономические, но и социальные и гуманитарные во всех странах, в том числе и в применяющих такие меры", - сказал он на 16-й сессии Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД). Слепнев указал на важность соблюдения международного торгового права, включая нормы Всемирной торговой организации (ВТО), подчеркнув, что в настоящее время "наблюдается фрагментация не только потоков международной торговли, но и правил многосторонней торговой системы, а международные институты регулирования торговли находятся в кризисе". По его словам, анализ и объективная оценка влияния односторонних ограничительных мер на торговую, экономическую и финансовую составляющие сегодняшнего развития стран являются одним из наиболее востребованных направлений работы ЮНКТАД. В контексте поддержки усилий ЮНКТАД министр отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с момента своего создания оказывает последовательную поддержку развивающимся и наименее развитым странам, находящимся в состоянии экономической нестабильности и уязвимости, в форме односторонних тарифных преференций. Так, по его словам, ЕАЭС "играет заметную роль в обеспечении стабильности мировой продовольственной системы". "Рассчитываем на продолжение использования площадки ЮНКТАД для активного взаимодействия по вопросам содействия привлечению инвестиций в целях развития, использования перспективных цифровых технологий в сфере таможенного регулирования и упрощения процедур торговли, развития электронной и цифровой торговли, сотрудничества в области использования искусственного интеллекта, внедрения механизмов цифровой маркировки и прослеживаемости товаров", - заключил он.

