Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, заявил Пьянов
2025-10-23T19:19+0300
финансы
банки
белоруссия
казахстан
втб
ес
мировая экономика
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы исходим из того, что группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, поэтому поименование отдельных "дочек" никаких материальных последствий для нас иметь не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в четверг сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
белоруссия
казахстан
