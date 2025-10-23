Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, заявил Пьянов - 23.10.2025
Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, заявил Пьянов
2025-10-23T19:19+0300
финансы
банки
белоруссия
казахстан
втб
ес
мировая экономика
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы исходим из того, что группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, поэтому поименование отдельных "дочек" никаких материальных последствий для нас иметь не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в четверг сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
2025
финансы, банки, белоруссия, казахстан, втб, ес, мировая экономика
Финансы, Банки, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ВТБ, ЕС, Мировая экономика
19:19 23.10.2025
 
Дмитрий Пьянов. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы исходим из того, что группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, поэтому поименование отдельных "дочек" никаких материальных последствий для нас иметь не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в четверг сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
