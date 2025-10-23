https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863858890.html

Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, заявил Пьянов

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы исходим из того, что группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, поэтому поименование отдельных "дочек" никаких материальных последствий для нас иметь не будет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в четверг сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против "дочек" российского банка ВТБ в Белоруссии и Казахстане, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.

