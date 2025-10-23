https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863859829.html

Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга

Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга - 23.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T19:42+0300

2025-10-23T19:42+0300

2025-10-23T19:42+0300

рынок

акции

россия

сша

будапешт

владимир путин

дональд трамп

мосбиржа

ртс

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%, следует из данных Московской биржи. Ближе к закрытию основной торговой сессии российский рынок акций отыграл часть снижения после заявлений президента России Владимира Путина. Глава государства после съезда Русского географического общества прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита России и США в Будапеште. Путин сообщил, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,1% - до 2 570,67 пунктов, долларовый индекс РТС - на 2,64%, до 996,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,33%, до 1 040,2 пункта. До заявлений президента России основной индекс снижался примерно на 3,6%.

https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863858890.html

сша

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп, мосбиржа, ртс, мировая экономика