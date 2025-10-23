https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863859829.html
Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%, следует из данных Московской биржи. Ближе к закрытию основной торговой сессии российский рынок акций отыграл часть снижения после заявлений президента России Владимира Путина. Глава государства после съезда Русского географического общества прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита России и США в Будапеште. Путин сообщил, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,1% - до 2 570,67 пунктов, долларовый индекс РТС - на 2,64%, до 996,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,33%, до 1 040,2 пункта. До заявлений президента России основной индекс снижался примерно на 3,6%.
https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863858890.html
