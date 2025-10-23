Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга - 23.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга
Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга - 23.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T19:42+0300
2025-10-23T19:42+0300
рынок
акции
россия
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
мосбиржа
ртс
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656916_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_996da9463d35dc710d8472f445cb2577.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%, следует из данных Московской биржи. Ближе к закрытию основной торговой сессии российский рынок акций отыграл часть снижения после заявлений президента России Владимира Путина. Глава государства после съезда Русского географического общества прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита России и США в Будапеште. Путин сообщил, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,1% - до 2 570,67 пунктов, долларовый индекс РТС - на 2,64%, до 996,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,33%, до 1 040,2 пункта. До заявлений президента России основной индекс снижался примерно на 3,6%.
19:42 23.10.2025
 
Российский рынок акций снизился за основную торговую сессию четверга

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 3,1%, следует из данных Московской биржи.
Ближе к закрытию основной торговой сессии российский рынок акций отыграл часть снижения после заявлений президента России Владимира Путина.
Глава государства после съезда Русского географического общества прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита России и США в Будапеште. Путин сообщил, что речь, скорее, идет о переносе встречи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 3,1% - до 2 570,67 пунктов, долларовый индекс РТС - на 2,64%, до 996,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,33%, до 1 040,2 пункта.
До заявлений президента России основной индекс снижался примерно на 3,6%.
Дмитрий Пьянов
Новые санкции ЕС не несут материальных последствий для ВТБ, заявил Пьянов
19:19
 
