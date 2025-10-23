Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совкомбанке подвели итоги первого размещения ЦФА на 99 лет - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863861217.html
В Совкомбанке подвели итоги первого размещения ЦФА на 99 лет
В Совкомбанке подвели итоги первого размещения ЦФА на 99 лет - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Совкомбанке подвели итоги первого размещения ЦФА на 99 лет
О результатах экспериментального размещения цифровых финансовых активов сроком на 99 лет и объемом до 1 триллиона рублей рассказал руководитель департамента... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T20:55+0300
2025-10-23T20:55+0300
финансы
совкомбанк
цфа
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863846579_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e94b04ce4dcd1e65f67dc52e52e490c8.jpg
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. О результатах экспериментального размещения цифровых финансовых активов сроком на 99 лет и объемом до 1 триллиона рублей рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин на форуме "Будущее облигационного рынка".В начале сентября 2025 года Совкомбанк зарегистрировал выпуск ЦФА максимальным объемом 1 триллион рублей со сроком погашения 99 лет. Размещение проводилось через платформу СПБ Биржи."Это эксперимент, потому что для меня ЦФА – это прежде всего площадка, где можно пробовать что-то новое, – заявил Лаухин. – Задумавшись, почему ЦФА все время выпускают на короткий срок, мы решили попробовать выпустить на максимально длинный".По словам спикера, инструмент уже показал свою работоспособность. "Сейчас примерно 30% корпоративных клиентов, которые раньше инвестировали в ЦФА, уже покупают этот инструмент. Есть вторичка, есть сделки купли-продажи, есть индикативные котировки около номинала", – отметил он.По его словам, успех выпуска обусловлен грамотной подготовкой и правильным подбором целевой аудитории.Лаухин подчеркнул практическую ценность длинных ЦФА для банка: "Этот инструмент помогает нам привлекать деньги в необходимом количестве, если цена устраивает наших инвесторов".В дальнейшем Совкомбанк будет анализировать спрос и отзывы клиентов, чтобы совершенствовать это направление.
https://1prime.ru/20251010/sovkombank-863377282.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863846579_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_8f684f56def80ab7a20354be29a6de04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, совкомбанк, цфа, банки
Финансы, Совкомбанк, ЦФА, Банки
20:55 23.10.2025
 
В Совкомбанке подвели итоги первого размещения ЦФА на 99 лет

Игорь Лаухин: самый длинный ЦФА Совкомбанка нашел своего инвестора

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаФорум "Будущее облигационного рынка"
Форум Будущее облигационного рынка - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Форум "Будущее облигационного рынка"
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. О результатах экспериментального размещения цифровых финансовых активов сроком на 99 лет и объемом до 1 триллиона рублей рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин на форуме "Будущее облигационного рынка".
В начале сентября 2025 года Совкомбанк зарегистрировал выпуск ЦФА максимальным объемом 1 триллион рублей со сроком погашения 99 лет. Размещение проводилось через платформу СПБ Биржи.
"Это эксперимент, потому что для меня ЦФА – это прежде всего площадка, где можно пробовать что-то новое, – заявил Лаухин. – Задумавшись, почему ЦФА все время выпускают на короткий срок, мы решили попробовать выпустить на максимально длинный".
По словам спикера, инструмент уже показал свою работоспособность. "Сейчас примерно 30% корпоративных клиентов, которые раньше инвестировали в ЦФА, уже покупают этот инструмент. Есть вторичка, есть сделки купли-продажи, есть индикативные котировки около номинала", – отметил он.
По его словам, успех выпуска обусловлен грамотной подготовкой и правильным подбором целевой аудитории.
Лаухин подчеркнул практическую ценность длинных ЦФА для банка: "Этот инструмент помогает нам привлекать деньги в необходимом количестве, если цена устраивает наших инвесторов".
В дальнейшем Совкомбанк будет анализировать спрос и отзывы клиентов, чтобы совершенствовать это направление.
Совкомбанк и Авито Финанс подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Совкомбанк и Авито договорились о партнерстве в сфере автокредитования
10 октября, 16:35
 
ФинансыСовкомбанкЦФАБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала