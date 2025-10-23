https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863861217.html
В Совкомбанке подвели итоги первого размещения ЦФА на 99 лет
2025-10-23T20:55+0300
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. О результатах экспериментального размещения цифровых финансовых активов сроком на 99 лет и объемом до 1 триллиона рублей рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин на форуме "Будущее облигационного рынка".В начале сентября 2025 года Совкомбанк зарегистрировал выпуск ЦФА максимальным объемом 1 триллион рублей со сроком погашения 99 лет. Размещение проводилось через платформу СПБ Биржи."Это эксперимент, потому что для меня ЦФА – это прежде всего площадка, где можно пробовать что-то новое, – заявил Лаухин. – Задумавшись, почему ЦФА все время выпускают на короткий срок, мы решили попробовать выпустить на максимально длинный".По словам спикера, инструмент уже показал свою работоспособность. "Сейчас примерно 30% корпоративных клиентов, которые раньше инвестировали в ЦФА, уже покупают этот инструмент. Есть вторичка, есть сделки купли-продажи, есть индикативные котировки около номинала", – отметил он.По его словам, успех выпуска обусловлен грамотной подготовкой и правильным подбором целевой аудитории.Лаухин подчеркнул практическую ценность длинных ЦФА для банка: "Этот инструмент помогает нам привлекать деньги в необходимом количестве, если цена устраивает наших инвесторов".В дальнейшем Совкомбанк будет анализировать спрос и отзывы клиентов, чтобы совершенствовать это направление.
