https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863861642.html

Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна

Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна - 23.10.2025, ПРАЙМ

Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна

Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна в текущем сезоне, это произойдет благодаря успешной уборочной кампании, заявили в Минсельхозе РФ. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T21:17+0300

2025-10-23T21:17+0300

2025-10-23T21:17+0300

сельское хозяйство

россия

рф

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863204861_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee61a8c0bd3cf3bf49aa7b941df6f9b1.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна в текущем сезоне, это произойдет благодаря успешной уборочной кампании, заявили в Минсельхозе РФ. Как ранее в четверг сообщило министерство, уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя. "Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне более 50 миллионов тонн зерна", - сказали в министерстве.

https://1prime.ru/20251009/minselkhoz-863353900.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз