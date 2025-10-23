https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863861642.html
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна в текущем сезоне, это произойдет благодаря успешной уборочной кампании, заявили в Минсельхозе РФ. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна в текущем сезоне, это произойдет благодаря успешной уборочной кампании, заявили в Минсельхозе РФ. Как ранее в четверг сообщило министерство, уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя. "Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне более 50 миллионов тонн зерна", - сказали в министерстве.
