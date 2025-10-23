Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна - 23.10.2025, ПРАЙМ
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна - 23.10.2025, ПРАЙМ
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна в текущем сезоне, это произойдет благодаря успешной уборочной кампании, заявили в Минсельхозе РФ. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T21:17+0300
2025-10-23T21:17+0300
сельское хозяйство
россия
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863204861_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee61a8c0bd3cf3bf49aa7b941df6f9b1.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна в текущем сезоне, это произойдет благодаря успешной уборочной кампании, заявили в Минсельхозе РФ. Как ранее в четверг сообщило министерство, уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя. "Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне более 50 миллионов тонн зерна", - сказали в министерстве.
рф
сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Минсельхоз
21:17 23.10.2025
 
Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна

Минсельхоз: Россия поставит на внешние рынки более 50 млн тонн зерна

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка озимой пшеницы
Уборка озимой пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Уборка озимой пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия поставит на внешние рынки более 50 миллионов тонн зерна в текущем сезоне, это произойдет благодаря успешной уборочной кампании, заявили в Минсельхозе РФ.
Как ранее в четверг сообщило министерство, уборочная кампания в РФ почти завершилась, российские аграрии собрали более 135 миллионов тонн зерна, 93,5 миллиона тонн пшеницы и 20,5 миллиона тонн ячменя.
"Такие объемы позволят не только полностью закрыть внутренние потребности страны, но и поставить на внешние рынки в текущем сезоне более 50 миллионов тонн зерна", - сказали в министерстве.
Здание Министерства сельского хозяйства России
Минсельхоз выделит 5,5 млрд рублей на поддержку агрострахования в 2026 году
9 октября, 20:27
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРФМинсельхоз
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала