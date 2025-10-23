https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863863825.html
ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года
ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года, как и было запланировано, сообщил РИА Новости глава банка Андрей Костин.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года, как и было запланировано, сообщил РИА Новости глава банка Андрей Костин. "У нас был прогноз, вернее, план и он реализуется. Пятьсот миллиардов рублей прибыли... Это по итогам года", - сказал Костин, говоря о предварительных результатах работы ВТБ в этом году. Он уточнил, что в пятницу будут обнародованы соответствующие цифры за третий квартал. "Но, в принципе, мы идем в плане", - добавил глава ВТБ. Группа ВТБ в конце июля повысила прогноз по чистой прибыли за 2025 год по МСФО до 500 миллиардов рублей с ожидавшихся ранее 430 миллиардов рублей.
