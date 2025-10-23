https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863863825.html

ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года

ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года - 23.10.2025, ПРАЙМ

ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года

ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года, как и было запланировано, сообщил РИА Новости глава банка Андрей Костин. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T23:20+0300

2025-10-23T23:20+0300

2025-10-23T23:20+0300

финансы

россия

андрей костин

втб

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/80/763078070_0:229:3798:2365_1920x0_80_0_0_b9178abe94f766036ea613858401228d.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ВТБ ожидает 500 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам 2025 года, как и было запланировано, сообщил РИА Новости глава банка Андрей Костин. "У нас был прогноз, вернее, план и он реализуется. Пятьсот миллиардов рублей прибыли... Это по итогам года", - сказал Костин, говоря о предварительных результатах работы ВТБ в этом году. Он уточнил, что в пятницу будут обнародованы соответствующие цифры за третий квартал. "Но, в принципе, мы идем в плане", - добавил глава ВТБ. Группа ВТБ в конце июля повысила прогноз по чистой прибыли за 2025 год по МСФО до 500 миллиардов рублей с ожидавшихся ранее 430 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20251023/bank-863845157.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, андрей костин, втб, бизнес