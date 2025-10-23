https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863863991.html
Костин заявил о стабильной работе ВТБ
банки
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ВТБ работает стабильно, банк пока не отмечает ухудшения кредитного портфеля, сообщил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что ВТБ ожидает чистой прибыли в 500 миллиардов рублей по итогам 2025 года, как и было запланировано. "В прошлом году была 550 (миллиардов рублей - ред.), ниже на 10% (в этом году). Но в целом стабильная работа, и пока мы не видим ухудшения кредитного портфеля", - подчеркнул Костин.
