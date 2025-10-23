https://1prime.ru/20251023/eksport-863840312.html

ЕС ввел ограничения на экспорт солей и руды в Россию

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЕС в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в РФ солей, руды, резиновых изделий, шин, строительных материалов, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. "Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать расширению промышленных возможностей России, такие как соли, руды, резиновые изделия, трубы, шины, жернова и строительные материалы", - указывается в документе.

