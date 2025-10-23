Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС ввел ограничения на экспорт солей и руды в Россию
ЕС ввел ограничения на экспорт солей и руды в Россию
2025-10-23T11:39+0300
2025-10-23T11:39+0300
россия
рф
ес
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЕС в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в РФ солей, руды, резиновых изделий, шин, строительных материалов, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. "Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать расширению промышленных возможностей России, такие как соли, руды, резиновые изделия, трубы, шины, жернова и строительные материалы", - указывается в документе.
рф
россия, рф, ес
РОССИЯ, РФ, ЕС
11:39 23.10.2025
 
ЕС ввел ограничения на экспорт солей и руды в Россию

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. ЕС в рамках санкций вводит ограничения на экспорт в РФ солей, руды, резиновых изделий, шин, строительных материалов, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
"Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать расширению промышленных возможностей России, такие как соли, руды, резиновые изделия, трубы, шины, жернова и строительные материалы", - указывается в документе.
Акции "Лукойла" и "Роснефти" тянут фондовый рынок вниз на санкциях США
11:35
 
