ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"

ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"

Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова,... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T12:24+0300

2025-10-23T12:24+0300

2025-10-23T12:24+0300

россия

максим соколов

ес

автоваз

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Евросоюз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел ограничительные меры против российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" и его главы Максима Соколова, говорится в документе, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС. "Акционерное общество "АвтоВаз"… Максим Юрьевич Соколов", - сказано там.

